邵家臻安息禮2.15閉門舉行 立法會秘書處發訃聞(更新)

前立法會社會福利界議員邵家臻本月10日胃癌逝世，終年55歲。邵家臻的社交平台今日（23日）表示，邵家臻的安息禮於2月15日上午10時30分於循道衞理聯合教會國際禮拜堂（灣仔皇后大道東271號），以基督教儀式閉門進行，遺體同日火化，只限親屬、友好、學生及團體參加，不設公眾參與。公眾人士可於當日安息禮舉行前，於上午9至10時到場致意，以「流水式」進行，9時45分停止進場。聲明指家屬衷心感激各人致意，懇辭公眾花圈、花籃、花束、任何致意物品及帛金。另外為尊重家屬意願，安息禮將不設任何形式採訪。

公眾人士可「流水式」致意 立法會秘書處於今日下午近3時發訃聞公布安息禮舉行詳情。秘書處表示，安息禮將於2月15日上午10時半，在灣仔的循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，由於場地座位有限，只限親屬、友好、學生及團體參加，不設公眾參與。如公眾人士希望對邵家臻悼念追思，可於當日上午9時到10時到場致意，屆時將以流水式進行。秘書處又引述邵家臻的家屬表示，懇辭各界致送花圈。