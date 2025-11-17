邵家輝專訪｜面對「內憂外患」擔大旗爭取連任 關注港人「用對腳投票」離港消費

在議會與業界捱過疫情艱難時期，怎料疫後港人北上消費熱潮興起。邵家輝解釋本港零售業面對龐大的租金及薪金壓力，舉例「10個崗位得6個人做，自然做到好辛苦，仲要佢笑口噬噬嘅話。當佢見到有份工價錢差唔多，唔使做到咁辛苦咪跳嚟跳去」價格高昂，但服務質素欠佳，「香港市民用對腳投票話你知，唔幫襯你，周末北上消費」。邵家輝續指：「當經理落埋去洗碗，都係做唔到嘅話，到最後就結業，令失業率增加。」他強調自由黨堅持本地勞工優先就業，但同時需要適當輸入外勞，提升服務質素。

自由黨兩名「老將」即將離開立法會，黨主席邵家輝擔大旗希望為該黨爭取更多議席。邵家輝自身爭取連任批發及零售界別，面對「謝瑞麟掌舵」謝邱安儀硬撼，他接受本報專訪時指，會更加努力迎戰。記者：陳芷晴

業界「捉到鹿唔識脫角」

不過，零售市道有危亦有機，邵家輝指出現時有很多內地旅客，專程來港欣賞演唱會及體育盛事，「過得嚟都係高消費群。但要諗多啲方法令佢留低或者早啲嚟，唔好只係搭車過嚟，夜晚10點鐘睇完就噓噓聲走，咁可能捉到鹿唔識脫角。」他建議跨行業，包括酒店、主題樂園、零售、飲食界提供「套餐」，留住遊客。

上屆以高達90%的得票率勝出，今次選戰面對「謝瑞麟掌舵」謝邱安儀，邵家輝無明言勝算，只強調會更加努力。他續指過去與謝太合作無間，對方貢獻良多。在完善選舉制度下，歡迎所有愛國愛港、有心為行業貢獻的代表參選，令選民有多些選擇。