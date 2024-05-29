邵家輝質疑加煙稅後吸煙率未見大幅下降　林哲玄認為有加稅空間

立法會今日以82票贊成和4票反對，三讀通過財政預算案提出將每支香煙的煙草稅調高8角的修例草案。批發及零售界議員邵家輝質疑加煙草稅後未見令吸煙率大幅下降，煙草稅收則不升反跌，反映煙民轉投私煙市場。醫療衞生界議員林哲玄則認為加煙草稅是壓抑吸煙率最有效的單一方法，香港煙草稅在發達經濟體中屬較低水平，認為有加稅空間。
反對草案的議員包括邵家輝、易志明、李鎮強及謝偉俊。邵家輝發言時指，加煙草稅只是控煙的其中一種方法，並非唯一方法。他提及海關疲於奔命打擊私煙，但白牌煙問題仍然嚴重。
吸煙每年導致本港約7,000人死亡
林哲玄引述數據，提及吸煙每年導致本港約7,000人死亡 ，涉及的醫療開支和生產力損失達到56億元。不過他同認為加煙草稅只是遏抑吸煙率的其中一種手段，必須多管齊下以降低吸煙率，例如打擊私煙。
同樣關注私煙問題的選委界議員陳沛良表示，私煙銷售手法層出不窮，線上線下都有大量廣告，更深入煙民「打邊爐」的熱點，派發俗稱「點心紙」的私煙傳單，煙民一個短訊就可以下單，私煙可謂無孔不入。有超市最近亦將香港少見的進口煙放於收銀處當眼位置，而相關牌子就是常見的白牌煙。他建議當局考慮修例，將走私香煙罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表內，列為嚴重罪行加強阻嚇力。