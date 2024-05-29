邵家輝質疑加煙稅後吸煙率未見大幅下降　林哲玄認為有加稅空間

立法會今日以82票贊成和4票反對，三讀通過財政預算案提出將每支香煙的煙草稅調高8角的修例草案。批發及零售界議員邵家輝質疑加煙草稅後未見令吸煙率大幅下降，煙草稅收則不升反跌，反映煙民轉投私煙市場。醫療衞生界議員林哲玄則認為加煙草稅是壓抑吸煙率最有效的單一方法，香港煙草稅在發達經濟體中屬較低水平，認為有加稅空間。

反對草案的議員包括邵家輝、易志明、李鎮強及謝偉俊。邵家輝發言時指，加煙草稅只是控煙的其中一種方法，並非唯一方法。他提及海關疲於奔命打擊私煙，但白牌煙問題仍然嚴重。