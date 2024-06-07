邵家輝：禁加味煙剝削選擇權 政府反駁吸煙選擇權是偽命題

醫務衞生局推出一系列控煙措施，包括全面禁止加熱煙。批發及零售界立法會議員邵家輝對禁止加味煙有保留，指全世界無其他地方有這個做法，是剝削煙民的選擇權，擔心影響旅客或商務客來港。醫務衞生局反駁指，吸煙行為的選擇權是偽命題，「只要有煙癮，反而失去了選擇權」。 邵家輝在電台節目關注，現時管有電子煙吸食工具應如何處理，期望當局詳細解釋並諮詢煙民意見。他又指如果只是禁止買賣香煙產品，但並非全面禁止吸煙，會導致私煙泛濫。

政府反駁吸煙選擇權是偽命題 醫務衞生局副秘書長李力綱則在電台節目反駁指，不同意禁止加味煙是剝削煙民的選擇權，指吸煙行為選擇權是偽命題，「被煙草的煙癮綁著，反而沒有選擇權」，選擇權圍繞吸食傳統煙、另類煙、加味煙。所以政府的控煙政策反而向煙民提供選擇權，希望選擇戒煙。至於全禁加味煙會否影響旅客來港，他相信旅客是考慮整體體驗，並非單因控煙措施而影響來港意欲。 李力綱形容加味煙有如糖衣毒藥，以氣味掩飾香煙的禍害，令人容易上癮，世界其他地方亦有類似的規管加味煙做法。至於全面禁止加味煙，是禁止買賣或禁止持有，他說希望盡量避免市民可購買及接觸到加味煙，但要到法例草擬階段才會具體化規管範圍。