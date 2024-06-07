邵家輝：禁加味煙剝削選擇權　政府反駁吸煙選擇權是偽命題

醫務衞生局推出一系列控煙措施，包括全面禁止加熱煙。批發及零售界立法會議員邵家輝對禁止加味煙有保留，指全世界無其他地方有這個做法，是剝削煙民的選擇權，擔心影響旅客或商務客來港。醫務衞生局反駁指，吸煙行為的選擇權是偽命題，「只要有煙癮，反而失去了選擇權」。
邵家輝在電台節目關注，現時管有電子煙吸食工具應如何處理，期望當局詳細解釋並諮詢煙民意見。他又指如果只是禁止買賣香煙產品，但並非全面禁止吸煙，會導致私煙泛濫。
政府反駁吸煙選擇權是偽命題
醫務衞生局副秘書長李力綱則在電台節目反駁指，不同意禁止加味煙是剝削煙民的選擇權，指吸煙行為選擇權是偽命題，「被煙草的煙癮綁著，反而沒有選擇權」，選擇權圍繞吸食傳統煙、另類煙、加味煙。所以政府的控煙政策反而向煙民提供選擇權，希望選擇戒煙。至於全禁加味煙會否影響旅客來港，他相信旅客是考慮整體體驗，並非單因控煙措施而影響來港意欲。
李力綱形容加味煙有如糖衣毒藥，以氣味掩飾香煙的禍害，令人容易上癮，世界其他地方亦有類似的規管加味煙做法。至於全面禁止加味煙，是禁止買賣或禁止持有，他說希望盡量避免市民可購買及接觸到加味煙，但要到法例草擬階段才會具體化規管範圍。
當局提出的措施包括禁止在排隊時吸煙，李力綱表示做法創新，希望以循序漸進的方式，在較易執行的地方，如排隊乘搭公共交通工具、進入主題樂園、年宵市場、公眾遊樂設施等作為起步點，長遠建立社會氣氛，讓煙民知道相關行為令人反感，在任何排隊情況都不應吸煙。
本港去年吸煙率下跌至9.1%，李力綱表示與明年將吸煙率降至7.8%的目標仍有距離。他相信短期措施有助持續降低吸煙率，不過控煙是「持久戰」。香港控煙40年，才能將吸煙率由20%降低至現時水平，不能掉以輕心，否則吸煙率很容易反彈。