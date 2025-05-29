郊野公園配套設施管理維修欠善　申訴專員主動調查

申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研當局就郊區旅遊配套設施的管理工作，以配合特區政府發展綠色旅遊及落實「無處不旅遊」、「香港處處是旅遊」的理念。

公署表示，郊野公園及相關設施，主要由漁護署負責管理及維修，土木工程拓展署及民政事務總署亦有參與相關工作。漁護署聯與旅遊事務署自2018年起推行行山徑改善計劃。公署留意到有報道指有關部門未有妥善管理及維修郊區旅遊配套設施，包括郊野公園廁所不足及衞生環境欠佳、交通、廁所及加水站位置等資訊分散且疏於更新等，亦曾有行山徑在颱風吹襲、特大暴雨或山泥傾瀉後損毀數月仍未修復及清理，塌樹未有移除等，對遠足及郊遊人士構成潛在危險。公署亦不時接獲申訴，指郊區設施維修進度緩慢及配套不足，例如避雨亭維修工程出現延誤、遊客中心宣傳不足等。