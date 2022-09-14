部分監測站空氣質素健康指數或達嚴重級別  環保署：市民應減少戶外逗留時間

環保署自上周末錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今日(14日)稍後，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩北至西北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。根據天文台預測，未來數日(15日至19日)廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染仍會維持在較高的水平。

市民應減少戶外體力消耗及戶外逗留時間

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。教育局促請各學校參考教育局網頁，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。市民要取得最新空氣質素健康指數資料，可瀏覽環保署網頁或致電熱線2827 8541。