部分賀年食品高糖又高脂 醫管局：腩肉雞皮可免則免

新春將至，賀年菜式及應節小食必不可少。醫管局提醒市民須注意不少賀年食品均含高糖分及脂肪，市民應均衡飲食，特別是須控制血糖、血壓及膽固醇的「三高」人士。醫院管理局營養師建議市民，多吃高纖維食材，避免過量攝取高熱量食物。

長期病患者必須嚴格地控制飲食，醫管局營養師蔡欣岐指，賀年食品多含高油、鹽或糖，尤其是傳統糕點如年糕、芋頭糕、蘿蔔糕更是兩片的卡路里含量已相等於半碗白飯；加上不少賀年菜式常見含多高飽和脂肪食物，如腩肉、雞皮及油炸食物。醫管局提醒，患糖尿病、高血壓、高血脂人士，必須緊記「少油、少鹽、少糖」：糖尿病患者要避免吃高糖分賀年小食，如糖蓮子、糖冬瓜等，也要留意澱粉質的攝取，如已進食芋頭糕、蘿蔔糕等，便應減少飯量；腎病患者則應避免進食汁醬、加工食品及醃製食品。