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2023-09-19 17:32:00

郭俊峯上任入境處處長　短期內推新措施提升簽發身份證處理能力｜官員任命

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郭俊峯上任入境處處長　短期內推新措施提升簽發身份證處理能力

郭俊峯上任入境處處長　短期內推新措施提升簽發身份證處理能力 (鍾式明攝)

國務院任命「偽證專家」之稱、原入境處副處長郭俊峯為入境處長，同時免去區嘉宏的入境處長職務。郭俊峯上任後首次見記者，被問到他2021年曾被揭發收取恒大送到住所，價值3,388元的中秋果籃，但並無申報。郭指早前已在入境處年會回應有關事件，沒有補充。另外，行政長官李家超早前指，需協調官員出席活動的情況，避免引起觀感問題，郭俊峯指日後會視乎宴會性質、有沒有時間參加，再小心選擇及處理出席問題。

接下來是中秋節及十一黃金周長假期，郭俊峯指現時星期六、日，每日約有逾90萬出入境人次，預計屆時會上升至逾100萬出入境人次，呼籲市民預早計劃行程，盡量避免在人潮高峰期出入境，而入境處會「全軍出動」，借調人手駐守各口岸，亦會與執法部門、港鐵、內地對口機關做好準備。

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李家超：區嘉宏表現卓越

對於郭俊峯的任命，李家超指郭俊峯在入境事務處服務34年，擁有豐富的部門運作經驗，又指他具備管理和領導才能，深信他定能帶領入境處，迎接未來的挑戰。李家超又說，區嘉宏於2020年7月出任入境處長以來，致力確保出入境管制及旅客通關安排有效和暢順地運作，表現卓越，帶領入境處成為一支高效和專業的入境服務隊伍。他代表特區政府感謝區嘉宏的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

郭俊峯對於獲得任命感到榮幸，感謝中央政府、行政長官和特區政府的信任，同時感謝歷任入境處處長的卓越領導，不停提升入境處服務質素，他指會繼續帶領這支近9,000名員工的團隊繼續迎接挑戰。當中，郭指政府推出各項吸引人才計劃，令簽證申請急增，入境處會不停優化工作流程，善用科技提升工作效率。郭指高端人才通行證計劃，在8月底為止接獲約45,000個申請，已經批出34,000宗申請，暫時接獲極少的犯罪紀錄申報。

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郭俊峯指未來有4個工作重點

他提到未來有4個工作重點，第一，入境處會繼續堅實維護國家安全，守好國家的「南大門」，讓香港經濟穩步發展。第二，全面通關後出現大量證申請，會續靈活調配人手，快處理申請，並在短期內推出新措施提升簽發身份證處理能力，會盡快公布詳情。

第三，對於灣仔入境處總部在明年中遷往將軍澳，郭指更多服務，並會利用創新科技，例如增添自助服站提升服水平同時亦會確保搬遷順利有序。第四，處方會續加強青少年發展工作，擴展入境處青少年領袖團，吸引更多年青人參加，並透過不同的活動及交，協助青年加強國民身份認同，成為對社會有承擔及貢獻新一代。

入境事務主任協會主席黎偉生(左二)期望處方增加人手。

入境事務主任協會主席黎偉生(左二)期望處方增加人手。

郭俊峯上任首日和工會見面

對於他有「偽證專家」之稱，他解釋在他入行早年充斥假證件，他指30年前，1年可發現3,000多本假證件，他見過的有逾1萬本。但經過多年來努力打擊偽證，加上內地經濟起飛，今天的偽證問題很少，疫情前1年大約發現500本偽證。

此外，他指入境處招聘方面有起色，入境事務主任有6,000人申請，比之往增加逾40%郭指今早亦都與入境處工會代表會面，在會中感謝同事努力，然面對重大工作壓力，然做到「急民所急」，為市民提供優質服務。他指會與工會繼緊密溝通，令入境處成為世界上以能幹效率稱冠入境事務隊伍。

入境事務主任協會主席黎偉生指，政府推出的人才計劃令簽證申請數目大增，過關人數不斷增加，期望處長能繼續爭取更多人力資源、靈活調配。他續指，處長上任後立即與主席團見面，反映對工會的尊重和認同，希望未來能加強溝通，產生協同效應。

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89年加入政府   有「偽證專家」稱號

1969年出生的郭俊峯，1989年加入當時的人民入境事務處任職助理入境事務主任，入職初期專責研究偽造旅行證件及打擊非法移民的工作，故有「偽證專家」的稱號。2020年，郭獲晉升為助理處長，先後執掌簽證及政策部和管制部。20219月，郭接任入境處副處長，分管管制部、簽證及政策部及個人證件部。而在區嘉宏在任入境處處長期間，曾捲入洪為民生日派對風波。

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