郭俊峯：入境處首要任務是維護國家安全

今年9月上任的入境處長郭俊峯接受中新社專訪，指為一支執法與服務並重的紀律部隊，入境處一直不遺餘力把守國家南大門，堅決擔起全面落實香港國安法的責任。他表示，未來有四大工作方向，首要是維護國家安全。 而打擊恐怖主義是維護國家安全工作的重要部分。
與海內外執法機關交流反恐情報
郭俊峯表示，入境處設有反恐及情報科，負責訂定和檢討有關反恐的策略，並會透過不同管道與本地、內地和海外執法機關交流反恐情報，對收集到的情報加以分析和作出調查， 就恐怖攻擊的威脅進行評估。 入境處職員會在各管制站採取相應措施，加強截查和訊問可疑人士，拒絕危害社會治安的人士入境。
郭俊峰說，維護國家安全是入境處的光榮使命，任重而道遠。 他認為，自香港國安法實施，已邁入由治及興的新時代，但危害國家安全的風險隱患仍然存在。 他承諾，自己與一眾入境處人員必定會繼續保持憂患意識，強化底線思維，不斷完善維護國家安全的各項工作，堅實履行維護國家安全的憲制責任，以愛國愛港的心建設香港、 服務市民、護我家園。
研究在其他口岸推行「兩地一檢」
郭俊峯又稱，「合作查驗、一次放行」的通關模式將在新皇崗口岸實施，並研究推展至其他重建口岸如沙頭角口岸。入境處會全力配合保全局積極研究在未來新建設的口岸採用創新通關模式。他又指，為方便港深兩地創科人員日常頻繁的跨境流動，入境處會研究採用高科技如人臉辨識技術，便利通關。