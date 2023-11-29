郭俊峯：入境處首要任務是維護國家安全

今年9月上任的入境處長郭俊峯接受中新社專訪，指為一支執法與服務並重的紀律部隊，入境處一直不遺餘力把守國家南大門，堅決擔起全面落實香港國安法的責任。他表示，未來有四大工作方向，首要是維護國家安全。 而打擊恐怖主義是維護國家安全工作的重要部分。

與海內外執法機關交流反恐情報

郭俊峯表示，入境處設有反恐及情報科，負責訂定和檢討有關反恐的策略，並會透過不同管道與本地、內地和海外執法機關交流反恐情報，對收集到的情報加以分析和作出調查， 就恐怖攻擊的威脅進行評估。 入境處職員會在各管制站採取相應措施，加強截查和訊問可疑人士，拒絕危害社會治安的人士入境。

郭俊峰說，維護國家安全是入境處的光榮使命，任重而道遠。 他認為，自香港國安法實施，已邁入由治及興的新時代，但危害國家安全的風險隱患仍然存在。 他承諾，自己與一眾入境處人員必定會繼續保持憂患意識，強化底線思維，不斷完善維護國家安全的各項工作，堅實履行維護國家安全的憲制責任，以愛國愛港的心建設香港、 服務市民、護我家園。