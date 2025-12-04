郭偉强專訪｜不認同「空降」港島西　倡為高失業率行業輸入外勞「封頂」

立法會港島西直選競爭激烈，工聯會郭偉强由勞工界轉戰當區直選，令到該區共有3名現任立法會議員競逐連任。郭偉强不認為自己是「空降」港島西，亦指居民普遍關注就業問題，他希望政府檢討補充勞工優化計劃，為高失業率的行業設「封頂」機制，減少輸入外勞。 記者 陳芷晴 郭偉强標榜自己是候選人中「唯一資深議員」，有三屆立法會經驗，及「唯一四屆區議員連任」，熟悉地區事務。不過，郭偉强當時是擔任東區區議員，被問到是否「空降」港島西，他回應：「以往主打東區嘅講法未必全中，自2016年競逐港島區立法會議員已經開展南區工作」。他續指即使擔任勞工界議員時，亦繼續推展當區工作，例如爭取活化香港仔魚類批發市場，發展成「港版築地市場」；爭取完善香港仔避風塘的停泊分區及改善水質等。

自言喜歡「做區」 被問到為何不轉戰選舉委員會界別，郭偉强解釋自己較喜歡「做區」，形容比較「多花款」；加上曾擔任港島直選議員，工聯會是作出最符合候選人特色的選舉安排。 在落區過程中，郭偉强認為街坊對於就業問題人心惶惶，擔心現時市道欠佳，繼續增加外勞會導致飯碗不保。他提倡為高失業率行業，例如餐飲及零售業的輸入外勞人數設限，令到本地勞工安心。繼而再加強監察，打擊濫聘外勞及「黑工」問題。鼓勵青年上流方面，他建議在資助房屋提供穩定供應，建設更多負擔得起的綠置居及居屋，完善房屋階梯。

揚言有機會再打「告急牌」 郭偉强早已表示選情嚴峻，他解釋：「經過咁多年，選民智慧高咗好多，唔係去到最後一刻先做決定，早啲畀訊息佢哋。(民建聯)喺港島西有10幾個區議員，都嗌選情嚴峻。工聯會當區手頭上得幾個區議員，更加有條件嗌嚴峻。」視乎接下來的選情，他揚言有機會再打「告急牌」。 至於如何評估工聯會及民建聯的票源，郭偉强表示兩者都是傳統愛國愛港的政團，票源比較相近。不過工聯會在僱傭權益的工作並非近期才開展，而是做了70多年，郭偉强形容自己是「唯一真心撐打工仔」的當區候選人。 港島西直選候選人有自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、獨立候選人黃秋萍、民建聯陳學鋒，及工聯會郭偉强。