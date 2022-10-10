郭卓堅就「免針紙」被廢申司法覆核　官批許可指具急切性明日開庭

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅上周五(7日)入禀高等法院，申請司法覆核，挑戰政府不接納7名醫生發出逾2萬張「免針紙」無效一事，並質疑「安心出行」違法違憲，要求法庭推翻決定。高等法院今日(10日)頒下判詞，批准郭卓堅司法覆核的許可申請，並指案件有急切性，下令明日上午10時半開庭作指示聆訊。

逾2萬張疑濫發「免針紙」周三失效

據早前報道，案中申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衛生局局長盧寵茂。入稟狀指，有一群市民因身體不宜接種疫苗，獲註冊西醫診斷後發出免針紙。然而因為沒有打針，按盧寵茂規定未能使用「安心出行」進入公眾場所，參與公眾活動，限制活動使之活像「坑渠老鼠」，不能與人共同生活，並指其濫用權力，限制上述人士有如罪犯。

該入稟狀又附上報道，引述立法會議員江玉歡質疑當局以「專橫的手段」廢除2萬張「免針紙」，法例沒有賦予相關權力予盧寵茂，指盧寵茂決定即使持有合資格西醫發出「免針紙」，未持有「安心出行」者均不准外出參與任何活動，郭卓堅要求法庭裁定上述決定違法違憲，違反《國際人權公約》，另要求法庭裁定廢除「免針紙」決定違法以及盧寵茂越權。

早前政府公布，被捕或被通緝的7名醫生發出的2萬張「免針紙」將在本周三(12日)失效。