郭卓堅重新入稟挑戰「安心出行」　質疑違基本法及人權法

繼早前挑戰政府廢除「免針紙」及修例決定後，「長洲覆核王」郭卓堅亦不滿「安心出行」及「疫苗通行證」的安排，近期提出司法覆核申請。他今日(17日)高院表示已取消早前要求法庭取消「安心出行」和「疫苗通行證」的申請，改為重新入稟只要求法庭取消「安心出行」。他認為「安心出行」是政府藉此用作跟蹤市民行蹤，違反《基本法》及《香港人權法案條例》，希望法庭頒令豁免全港市民使用「安心出行」，並裁定「安心出行」違憲違法。

入稟狀指申請人為郭卓堅，建議答辯人為醫務衛生局局長盧寵茂。郭卓堅指盧寵茂曾在立法會表示「安心出行」可記錄市民出行地點，有需要時可用以追蹤行蹤，並引述港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，「安心出行」實際作用微，建議政府可以取消使用。

「我哋 點解要好似罪犯咁俾政府跟蹤」

郭卓堅本月初入稟挑戰「安心出行」及「疫苗通行證」的政策，但由於挑戰「疫苗通行證」，需有專家醫學報告證明，故撤銷上次的司法覆核，改用今次入稟取代。他在高院門外向傳媒表示，無錢就「疫苗通行證」請專家撰寫醫生報告，但改為只就「安心出行」提出司法覆核會比較容易打官司，坦言「有信心會贏」，並質疑「我哋(港人)無犯過法喎，點解要好似罪犯咁，俾政府跟蹤晒成個行程痕跡呢？」