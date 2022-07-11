郭富城大坑道嘉園豪宅疑遭爆竊 事發時正睡覺無損失

【12:05更新】警方表示，今晨5時35分接獲保安員報案，指發現跑馬地大坑道345號一個單位內有搜掠痕跡，懷疑上址遭爆竊。經初步點算，上址內有500元現金不見了。經初步調查，案件列作爆竊，交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。至於涉案男子，案發時身穿黑色短袖上衣、黑色長褲及黑色帽。



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【09:30更新】港島大坑道發生連環爆竊案。清晨5時許，大坑道345號嘉園低層單位，被保安發現大門半開，窗戶亦打開，惟屋內無人。據指，賊人遭其中一個單位內的外傭撞破，大驚逃走，該外傭隨即通知保安員報案。警方經調查後，該層3個單位均有被爆竊痕跡，正點算損失。現場消息稱，藝人郭富城與家人居住於其中一個單位，事發時郭正在單位內睡覺，沒有損失。