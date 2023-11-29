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2023-11-29 18:15:44

郭炳江捐助港大醫學院 為500基層白內障患者免費做手術

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港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布，獲郭炳江及家人慈善基金捐助1,000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」(now新聞截圖)

港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布，獲郭炳江及家人慈善基金捐助1,000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」(now新聞截圖)

港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布，獲郭炳江及家人慈善基金捐助1,000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，冀為逾1,000名香港低收入家庭視障人士，提供免費專業眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術及眼科諮詢服務。

輪候政府門診逾一年 情況惡化者優先考慮

計劃受惠對象必須有經濟困難、正領取綜援或其他生活津貼，並由負責社工評估及推薦；未能輪候或正輪候政府專科門診超過1年，而情況有惡化者可獲優先考慮。有興趣參加人士可致電申請熱線82098122(辦公時間：星期一至星期五，上午9時至下午5時)，職員會在4星期內通知是否合乎資格。

患者將接受先進的眼科檢查，包括以光學相干斷層、掃描對角膜、黃斑等，以高解像度評估，並檢測白內障以外的其他眼疾，包括青光眼和老年黃斑退化，視乎情況獲安排白內障手術，植入人工晶體。

曾患白內障 郭炳江稱深切體會不便

郭炳江表示自己曾患白內障，深切體會患者生活的不便，幸接受手術更換人工晶體後，視覺變得清晰，「天都光曬，人都精神咗，跑步、行山都不怕，生活樂趣多了」，故決定向港大醫學院眼科學系捐款，希望可縮短公立醫院白內障患者的輪候時間，助有迫切需要的基層人士盡快重見光明，並表示未來有意推出與預防中風有關的計劃。

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