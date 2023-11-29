郭炳江捐助港大醫學院 為500基層白內障患者免費做手術

港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布，獲郭炳江及家人慈善基金捐助1,000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，冀為逾1,000名香港低收入家庭視障人士，提供免費專業眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術及眼科諮詢服務。

輪候政府門診逾一年 情況惡化者優先考慮

計劃受惠對象必須有經濟困難、正領取綜援或其他生活津貼，並由負責社工評估及推薦；未能輪候或正輪候政府專科門診超過1年，而情況有惡化者可獲優先考慮。有興趣參加人士可致電申請熱線82098122(辦公時間：星期一至星期五，上午9時至下午5時)，職員會在4星期內通知是否合乎資格。