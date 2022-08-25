郵費9.26加價 本地信件加至2.2元起

經濟未見回穩，但不同公用服務陸續宣布加價。香港郵政宣布，將於9月26日起調整主要郵費，逾八成郵件郵費加3至5毫，當中本地信件在30克或以下的郵費由現時2元上調至2.2元，增幅一成。

空郵信件方面，20克或以下寄往內地和台灣的郵費，由現時3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5元調整至4至5.5元不等；至於平郵信件，20克或以下寄往內地、澳門和台灣的郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等。

香港郵政發言人解釋，調整郵費是為了彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，故有需要定期調整郵費；又指今次調整各項郵費的幅度，大致反映自2018年1月收費調整至2022年9月的累計通脹，總體約八成本地郵件的郵費加幅在3毫內；約八成空郵郵件，九成平郵郵件的郵費加幅在5毫內，相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。

發言人補充指，隨着科技發展，電子通訊取代傳統書信通訊，商業派遞市場競爭亦非常激烈，對香港郵政的經營帶來巨大挑戰，會繼續拓展業務以增加收入及控制成本，致力提供優質普及的郵政服務。