郵費9.26加價 本地信件加至2.2元起

經濟未見回穩，但不同公用服務陸續宣布加價。香港郵政宣布，將於9月26日起調整主要郵費，逾八成郵件郵費加3至5毫，當中本地信件在30克或以下的郵費由現時2元上調至2.2元，增幅一成。
空郵信件方面，20克或以下寄往內地和台灣的郵費，由現時3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5元調整至4至5.5元不等；至於平郵信件，20克或以下寄往內地、澳門和台灣的郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等。
香港郵政發言人解釋，調整郵費是為了彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，故有需要定期調整郵費；又指今次調整各項郵費的幅度，大致反映自2018年1月收費調整至2022年9月的累計通脹，總體約八成本地郵件的郵費加幅在3毫內；約八成空郵郵件，九成平郵郵件的郵費加幅在5毫內，相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。
發言人補充指，隨着科技發展，電子通訊取代傳統書信通訊，商業派遞市場競爭亦非常激烈，對香港郵政的經營帶來巨大挑戰，會繼續拓展業務以增加收入及控制成本，致力提供優質普及的郵政服務。
房協20屋邨加租2%
享一年寬免期
香港房屋協會亦宣布加租，新租金由10月1日起生效，平均加租2%，調整後租戶每月平均多付48元；考慮疫情影響，會豁免明年9月底前的額外租金。
房協指，房協作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運帳目獨立於其他業務，並按其既定的機制每兩年檢討租金一次，以屋邨營運成本為其中考慮因素，包括日常運作及租務管理等經常性開支，以及大型改善工程和維修保養的支出；但同時亦會考慮租戶的負擔能力，經考慮各項因素後，轄下20個出租屋邨的租金水平將於10月1日起上調2%，租戶將每月平均多繳48元租金，新租金會維持至2024年9月30日。關注到新冠疫情對社會經濟及租戶帶來的影響，房協決定寬免10月1日至明年9月30日租戶因加租須付額外金額。此外，房協亦設有「租金援助計劃」，有短暫財政困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。
房協補充指，預計出租屋邨的營運帳目將持續錄得虧損，過去兩年的屋邨營運開支增加了超過6%，面對屋邨老化情況，房協亦不斷優化屋邨設施，於上一個年度斥資約1億元做改善工程。今次的新租金安排連同首12個月寬免租戶繳付調整後的額外金額，預計未來兩年，每年平均的營運虧損將達9,800萬元。