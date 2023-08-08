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2023-08-08 11:14:03

郵輪重臨｜啟德郵輪碼頭旅客排隊候車　的士業界冀加大誘因吸引到碼頭載客

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政府以5招疏導碼頭交通問題。(資料圖片)

政府以5招疏導碼頭交通問題。(資料圖片)

啟德郵輪碼頭近日有大批抵港旅客「排長龍」等候巴士和的士，政府指會加強碼頭營運商和的士業界的溝通。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在電台節目上指， 最主要是時間問題，因為郵輪靠岸的時間正值繁忙時段，而市區往郵輪碼頭的車程需時，如果沒有乘客就要「吉車」回程，在繁忙時間的士司機未必會駛進碼頭。他補充，如果郵輪靠岸時間並非繁忙時段，相信司機很樂意到碼頭載客。

的士業界倡加派超級市場禮券　吸引司機到碼頭載客

旅遊事務署早前提出，郵輪上周五(84)靠岸後，當日首100輛的士到碼頭接載旅客，可獲派40元隧道券；之後100輛及其餘的士，則分別獲派20元和10元隧道券，直至派完為止。何志強指如果加強誘因，例如加派超級市場禮券亦有效。

崔定邦建議郵輪公司派發乘車券或「包車」

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目上指，當郵輪抵港會有兩三千名旅客登岸，而郵輪來港時間主要是早上繁忙時間，再加上若然不幸出現道路交通問題，都會令旅客候車時間增長。他又指郵輪碼頭交通接駁不方便，的士數量供不應求，認同有需要開辦郵輪碼頭往返尖沙咀的特別巴士路線，但因大部分旅客使用信用卡支付車資，較一般市民使用八達通卡，付款速度較慢，建議郵輪公司派發乘車券給遊客甚至「包車」，加快登上巴士的流程。

陳凱欣倡活化郵輪碼頭

立法會議員陳凱欣則表示，郵輪碼頭配套不理想，不應像現時「烏燈黑火」，認為要利用碼頭附近地方作為觀光點，例如將旁邊原本用作隔離染疫人士的設施，改成購物商場、特賣場、年輕人文創園區等，或美化設施頂部及牆身，加上「你好，香港」等字眼，成為「打卡點」，令到旅客也不用湧到尖沙咀

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