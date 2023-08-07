郵輪重臨｜郵輪碼頭營運商將爭取加開渡輪和巴士路線　料2026年客量全面恢復

皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號，因新冠疫情一度撤離香港，現時重臨香港，但近日啟德郵輪碼頭有大批登岸旅客「排長龍」等候巴士和的士，造成不便及影響遊客體驗。啟德郵輪碼頭營運商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮在電台節目上指，上周五(8月4日) 啟德附近有事故要封路，令旅客等候巴士和的士的時間增長，他認為長遠需要改善啟德一帶交通，包括將來往北角至觀塘的渡輪航線在中途停靠啟德，或增設啟德來往牛頭角航線，一旦附近道路封閉，亦有其他交通工具取代。他指業界今日會與政府會面，爭取加開巴士線，並利用附近土地作停車場，方便駕駛人士進入郵輪碼頭。

啟德郵輪碼頭營運商﹕料 2026 年客量全面恢復

班智榮又指，今年總共會有143艘郵輪停泊啟德郵輪碼頭，數量達到疫情前的80%，不過整體客量只有疫情前40%。他舉例北亞洲的郵輪業務恢復慢了1年多，這個區域大多數國家情況差不多，因郵輪公司一般會計劃3年內的行程，估計要直到2026年來港的郵輪旅客量才能完全恢復。