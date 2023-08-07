郵輪重臨｜郵輪碼頭營運商將爭取加開渡輪和巴士路線　料2026年客量全面恢復

皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號，因新冠疫情一度撤離香港，現時重臨香港，但近日啟德郵輪碼頭有大批登岸旅客「排長龍」等候巴士和的士，造成不便及影響遊客體驗。啟德郵輪碼頭營運商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮在電台節目上指，上周五(8月4日) 啟德附近有事故要封路，令旅客等候巴士和的士的時間增長，他認為長遠需要改善啟德一帶交通，包括將來往北角至觀塘的渡輪航線在中途停靠啟德，或增設啟德來往牛頭角航線，一旦附近道路封閉，亦有其他交通工具取代。他指業界今日會與政府會面，爭取加開巴士線，並利用附近土地作停車場，方便駕駛人士進入郵輪碼頭。
啟德郵輪碼頭營運商﹕料2026年客量全面恢復
班智榮又指，今年總共會有143艘郵輪停泊啟德郵輪碼頭，數量達到疫情前的80%，不過整體客量只有疫情前40%。他舉例北亞洲的郵輪業務恢復慢了1年多，這個區域大多數國家情況差不多，因郵輪公司一般會計劃3年內的行程，估計要直到2026年來港的郵輪旅客量才能完全恢復。
楊永杰倡提供旅遊巴接駁碼頭和港鐵站或主要景點
九龍中立法會議員楊永杰在同一電台節目指，近日大批旅客在啟德郵輪碼頭等候巴士和的士的情況不理想，他指郵輪碼頭的小巴和巴士線不多，如果突然有幾千名旅客登岸，單靠現時的交通網絡難以應付需求，建議當局提供旅遊巴來往碼頭和港鐵站或者主要景點。
旅遊業議會主席徐王美倫則指， 歡迎「海洋光譜號」明年12月起恢復以香港作為母港，相信方便香港市民出行之外，同時可以吸引內地和東南亞等國家旅客來香港參加郵輪旅遊，增加經濟效益。她又指疫情後，所有旅遊城市都在競爭，但亦可以互補，強調香港有自己的魅力及獨特之處。她表示近年郵輪旅遊更多元化和年輕化，不少在疫情期間參加公海遊的市民，開始對郵輪旅遊增添興趣，令業界希望發展更多郵輪產品。