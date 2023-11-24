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2023-11-24 17:08:23

郵輪「名人千禧號」疫後重臨香港　滿載2千名國際旅客

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郵輪「名人千禧號」疫後重臨香港　滿載2千名國際旅客　

郵輪「名人千禧號」疫後重臨香港　滿載2千名國際旅客　

香港在新冠疫情後復常，陸續有大型郵輪重臨香港，名人郵輪旗下屢獲殊榮的「名人千禧號」今天重臨，是繼「名人極致號」於1116日首次訪港後，一周內第二艘停泊本港的名人郵輪。「名人千禧號」載著近2,000名來自世界各地的旅客，由日本橫濱前往新加坡，今天停泊啟德郵輪碼頭。

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示，對「名人千禧號」重臨香港，感到非常興奮及驕傲，此再一次顯示名人郵輪支持本港旅遊業，亦體現他們支持香港作為亞洲其中一個重要航點的承諾。他續說上周「名人極致號」滿載2,700名國際旅客抵港，他們盡情探索香港之餘，亦在船上觀賞與別不同的幻彩詠香江戶外燈光表演，成為城中熱話，相信「名人千禧號」的旅客同樣享受在香港的時光，滿載歡樂繼續他們的海上之旅。

郵輪「名人千禧號」疫後重臨香港　滿載2千名國際旅客　 郵輪「名人千禧號」疫後重臨香港　滿載2千名國際旅客　

區嘉麟補充，郵輪假期預計在香港市場將廣受歡迎，尤其是許多香港人經常前往日本享受當地美食和文化，是次沉浸式旅遊體驗將能夠滿足香港市場需求。

屬當年停泊啟德郵輪碼頭的首部郵輪

「名人千禧號」對上一次停泊香港為2019年底，此前在20133月造訪香港時，更是第一部停泊在當時剛啟用之啟德郵輪碼頭的郵輪。「名人千禧號」將於20243月再次停泊香港，作為前往日本航程的其中一站。

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