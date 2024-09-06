都大入讀學士課程新生年增24% 校長林群聲：逐漸建立應用科學大學聯盟

都會大學透露，今年選擇都大課程為首三項的人數較去年增加6.5%，入讀首年學士學位課程人數按年增24%。都會大學校長林群聲形容，學生接受錄取情況踴躍，相信與學生人數增加有關；而內地生比例亦達19%，接近20%上限，盼當局考慮提高。另外，林群聲透露，應用科學大學新設「見習機師」專修範疇和智慧建造相關課程，並指未就學士和碩士課程安排比例，稱「會按照社會需要及校內配套」安排課程，亦不會忽略應用學位以外的傳統學科。

都會大學3月宣布成為應用科學大學，是香港首間，林群聲指，校方已委聘一位副校長專責處理有關事務，並成立秘書處，未來會逐漸建立應用科學大學聯盟，並持續因應大學的整體發展增聘人手，以及與業界合作，物色合適業內人選任教部分科目。他續指，大學分別與香港國際航空學院及香港建造業議會合作推出新課程；校方會按社會需要、校內配套及內部有指引豐富課程框架。