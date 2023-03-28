都大學生夥視障運動員賽飛鏢 推廣傷健共融

香港都會大學學生事務處與香港盲人體育總會日前首次合辦「傷健共融飛鏢大賽2023」，賽事在都大校園舉行，20名都大學生義工與30名視障運動員組隊，一同挑戰飛鏢大賽。

學生口述影像提示方向

比賽期間，都大學生成為視障運動員的「同行者」，以口述影像提示他們投擲飛鏢的方向，讓都大學生從嶄新的角度學習，體會視障人士的需要和在日常生活中面對的困難，並為他們提供支持和鼓勵，實踐為善最樂的精神。

人文社會科學院四年級學生梁可宜形容，在今次比賽擔任義工非常有意義，令她有很大得著，除了對視障運動員和視障人士有更深的了解外，她亦透過互動與他們建立友誼，「可能大家會以為有健全視力，看到紅心的位置就容易射中。不過，在落場嘗試之後，發現自己未必如視障運動員厲害。他們需要的是我們給予多些鼓勵和信心。」

學生佩服運動員勇氣和決心

護理及健康學院一年級潘卓祺則指，很佩服視障運動員的勇氣和決心，「在旁協助視障運動員的時候，感到他們除了相信自己，亦完全信任我，在往前走的途中毫不畏懼。我希望自己都能像他們般勇敢。」

今次是香港盲人體育總會首度與大學合辦飛鏢比賽，亦是都大學生事務處首次與非政府機構合作，以視障人士為對象舉辦的體育服務學習活動。

而參與比賽的視障人士來自學生事務處的服務學習活動「瞳．理．行―視障人士運動支援服務」。該項目旨在鼓勵視障人士多做運動，以及學生透過從旁協助視障人士進行體能活動，成為他們在運動過程中的開路者，從而幫助他們提升自信。