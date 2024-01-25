都大推學生精神健康普及計劃　一年級生須完成12小時課程

近月學生輕生個案頻生，學生的精神健康狀況引起社會關注。香港都會大學(都大)宣布，將投放逾1,000萬元推行學生精神健康普及計劃，為期3年，包括於2024/25學年起，為新入學的一年級學生提供由香港心理衛生會認可的12小時「精神健康急救」必修課程，以加強學生對精神健康的認識及關注，照顧學生的身心健康，培育正向思維。
都大冀3年內讓6000學生受惠
計劃將從「普及性」、「選擇性」和「針對性」3個層面，以全校參與的模式，推出多項措施支援學生的精神健康，包括為學生提供「精神健康急救」課程、培訓「精神健康急救」導師及優化處理精神困擾個案的流程等。在「普及性」方面，在2024/25學年起，都大會為新入學的一年級學生提供由香港心理衛生會認可的12小時「精神健康急救」必修課程，以便學生及早辨識精神問題的表徵，在情況惡化前獲得適切支援或主動求助。
在「選擇性」方面，都大按「培訓培訓者」理念，為合適的教職員提供在職培訓，培養更多合資格的「精神健康急救」導師，加強識別和支援有精神健康風險的學生，再加上「針對性」措施，包括增加輔導人手資源及檢視個案管理流程，確保有精神健康困擾的學生能得到適時及適切的支援。都大期望3年內，讓逾6,000名學生受惠。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk