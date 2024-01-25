都大推學生精神健康普及計劃　一年級生須完成12小時課程

都大推行學生精神健康普及計劃，加強學生對精神健康的認識及關注。圖為都大校董會主席黃天祥博士(中)、校長林群聲(右二)、副校長(研究及學生發展)郭予光(左二)、護理及健康學院院長黃婉霞(右一)及學生事務長温滴霖(左一)。(都大圖片)

近月學生輕生個案頻生，學生的精神健康狀況引起社會關注。香港都會大學(都大)宣布，將投放逾1,000萬元推行學生精神健康普及計劃，為期3年，包括於2024/25學年起，為新入學的一年級學生提供由香港心理衛生會認可的12小時「精神健康急救」必修課程，以加強學生對精神健康的認識及關注，照顧學生的身心健康，培育正向思維。

都大冀3年內讓 6000學生受惠

計劃將從「普及性」、「選擇性」和「針對性」3個層面，以全校參與的模式，推出多項措施支援學生的精神健康，包括為學生提供「精神健康急救」課程、培訓「精神健康急救」導師及優化處理精神困擾個案的流程等。在「普及性」方面，在2024/25學年起，都大會為新入學的一年級學生提供由香港心理衛生會認可的12小時「精神健康急救」必修課程，以便學生及早辨識精神問題的表徵，在情況惡化前獲得適切支援或主動求助。

在「選擇性」方面，都大按「培訓培訓者」理念，為合適的教職員提供在職培訓，培養更多合資格的「精神健康急救」導師，加強識別和支援有精神健康風險的學生，再加上「針對性」措施，包括增加輔導人手資源及檢視個案管理流程，確保有精神健康困擾的學生能得到適時及適切的支援。都大期望3年內，讓逾6,000名學生受惠。