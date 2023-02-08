都大擬自購酒店作學生宿舍 申請常盛街斜坡建新教學大樓

香港都會大學今在傳媒聚會中交代大學最新發展。都會大學校長林群聲表示，為了擴闊何文田主校區的教學和學生活動空間，學校將部分行政部門搬至觀塘商廈。校方亦正向當局申請改劃鄰近校園，即位於常盛街與佛光街交界的斜坡用地土地用途，由住宅改為興建教學大樓。

至於學校宿舍方面，校方目前正租用約200個單位作宿舍，現正計劃購買整幢酒店作學校自身宿舍。林群聲指視察了80多間酒店，有約10間合適，部分毋須改裝，全部位於九龍區，期望提供300至400個宿位，預料宿費與現時相若，即4千至5千元，主要供內地生及交換生等入住。

稱暫不會用盡20%內地生限額

此外，都大與兩間自資大學早前獲國家教育部及本港教育局批准，下學年取錄的內地、台灣及澳門生，可學年總學生人數20%，較現時增一倍。林群聲說，目前都大收取有關學生已達13%，相信要收足20%並非難事。不過，他强調，校方為保持教學水準，故不會一下子用盡限額。