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2023-02-08 19:11:22

都大擬自購酒店作學生宿舍 申請常盛街斜坡建新教學大樓

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都會大學校長林群聲

都會大學校長林群聲。(文詠琛攝)

香港都會大學今在傳媒聚會交代大學最新發展都會大學校長林群聲表示，為了擴闊何文田主校區的教學和學生活動空間學校部分行政部門搬觀塘商廈。校方亦正向當局申請改劃鄰近校園，即位於常盛街與佛光街交界的斜坡用地土地用途，由住宅改為興建教學大樓。

至於學校宿舍方面，校方目前正租用約200個單位作宿舍，現正計劃購買整幢酒店作學校自身宿舍。林群聲指視察了80多間酒店，有約10間合適，部分毋須改裝，全部位於九龍區，期望提供300至400個宿位，預料宿費與現時相若，即4千至5千元，主要供內地生及交換生等入住。

稱暫不會用盡20%內地生限額

此外，都大與兩間自資大學早前獲國家教育部及本港教育局批准，下學年取錄的內地、台灣及澳門生，可學年總學生人數20%，較現時增一倍。林群聲說，目前都大收取有關學生已達13%，相信20%並非事。不過，他强調，校方保持教學水準，故不會一下子用盡限額。

都會大學

都會大學正申請常盛街斜坡建新教學大樓。(文詠琛攝)

5000萬基金支持學生創業

林群聲又表示，學校一向支持學生創業，校董會表示同意該理念，故決定新成立一項5,000萬港元的基金，鼓勵學生創業，若通過遴選，最高可獲100萬港元資助，更有機會獲得校方入股支持。

過去3年疫情肆虐，林群聲指，因應護理及醫療化驗行業需求大增，學校已先後增加「護理學學士」學位，以及開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，首批學生將於今年9月入讀。早前為配合醫療化驗課程增建的7,000呎醫療化驗科學專用實驗室，將於今年年中啟用，至於去年底投入服務的都大物理治療中心，可加強物理治療學系學生的臨床培訓，同時可為社區提供專業治療服務。

都大

都大今舉辦傳媒聚會，交代大學最新發展。(文詠琛攝)

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