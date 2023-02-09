都大擬購酒店改做學生宿舍 申請常盛街斜坡建新教學大樓

都會大學校長林群聲表示，因應護理及醫療化驗行業需求大增，學校已先後增加「護理學學士」學位，以及開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，首批學生今年9月入讀。

香港都會大學昨在傳媒聚會中介紹大學最新發展。林群聲指為了擴闊何文田主校區的教學和學生活動空間，學校將部分行政部門搬至觀塘商廈。校方亦正向當局申請改劃鄰近校園，即位於常盛街與佛光街交界的斜坡用地土地用途，由住宅改為興建教學大樓。

至於學校宿舍方面，校方正計劃購買整幢酒店改成學校宿舍。林群聲指視察了80多間酒店，有約10間合適，部分毋須改裝，全部位於九龍區，期望提供300至400個宿位，預料宿費與現時相若，即4千至5千元，主要供內地生及交換生等入住。