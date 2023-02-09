都大擬購酒店改做學生宿舍 申請常盛街斜坡建新教學大樓

都會大學校長林群聲表示，因應護理及醫療化驗行業需求大增，學校已先後增加「護理學學士」學位，以及開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，首批學生今年9月入讀。
香港都會大學昨在傳媒聚會中介紹大學最新發展。林群聲指為了擴闊何文田主校區的教學和學生活動空間，學校將部分行政部門搬至觀塘商廈。校方亦正向當局申請改劃鄰近校園，即位於常盛街與佛光街交界的斜坡用地土地用途，由住宅改為興建教學大樓。
至於學校宿舍方面，校方正計劃購買整幢酒店改成學校宿舍。林群聲指視察了80多間酒店，有約10間合適，部分毋須改裝，全部位於九龍區，期望提供300至400個宿位，預料宿費與現時相若，即4千至5千元，主要供內地生及交換生等入住。
此外，都大與兩間自資大學早前獲國家教育部及本港教育局批准，下學年取錄的內地、台灣及澳門生，佔學年總學生人數20%，較現時增一倍。林群聲說，目前都大錄取有關學生已達13%，相信收足20%並非難事。不過，他强調，校方為保持教學水準，不會一下子用盡限額。
林群聲又表示，學校一向支持學生創業，校董會表示同意該理念，故決定新成立一項5,000萬港元的基金，鼓勵學生創業，若通過遴選，最高可獲100萬港元資助，更有機會獲得校方入股支持。