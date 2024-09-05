都大校長林群聲：入讀學位學生年增24% 內地生比例達19% 接近20%上限

都會大學校長林群聲今天(5日)在媒體眾會表示，都大入讀首年學士學位課程人數較去年增加24%，稱學生接受錄取情況踴躍；都大內地生比例亦達19%，接近20%上限，盼當局考慮提高上限。另外，林群聲又透露，應用科學大學新設「見習機師」專修範疇和智慧建造相關課程，並指未就學士和碩士課程安排比例，稱「會按照社會需要及校內配套」安排課程，並表示不會忽略應用學位以外的傳統學科。 林群聲指，今年收生情況不錯，選擇都大課程為首三項的人數較去年增加6.5%，入讀首年學士學位課程人數亦較去年增加24%。林群聲稱，學生接受錄取情況踴躍，相信與學生人數增加有關。林群聲又談及都大擴建計劃，位於常盛街及佛光街交界、毗鄰何文田一號的斜坡用地發展成19層高的新教學大樓，28/29學年預計啟用，並以「構建社區健康樞紐」為定位，支持都大的教育計劃和活動，並應付較五年前上升40%的面授學生人數。

內地學生人數超預期 他亦提到，內地生比例增長迅速由一兩年前的14%升至今年19%，接近政府20%的上限，他表示，每年有就內地收生進行部署，但今年「放一百個學位，有80個內地生申請」，人數超出預期，故難以循序漸進地提升內地生比例；直言，「唔係我哋想咁」，因明年畢業內地生數目較少，或影響下學年收生情況，造成巨大波幅，盼當局考慮提升上限。

委聘副校長專責科技應用大學事務 都會大學早前成為香港首間科技應用大學，林群聲指，3月宣布成為應用科學大學後，校方已委聘一位副校長專責處理有關事務，並已成立秘書處，未來會逐漸建立應用科學大學聯盟，亦會持續因應大學的整體發展增聘人手，及與業界合作，物色合適業內人選任教部分科目。

他續指，大學與香港國際航空學院合作，在「航空服務管理榮譽工商管理學士課程」增設「見習機師」專修範疇；及與香港建造業議會合作推出「智慧建造和建築信息模擬學碩士/理學碩士」；校方按照社會需要及校內配套，及內部有指引，審視甚麼麼課程可以歸納成應用課程，並向政府進行申請，從而豐富課程框架。 MU88投入服務 學生反應良好 另外，都大新學生宿舍MU88已投入服務，原為洒店的宿舍可容納400多人，現已開放200個宿位予學生入住。林群聲指，現時不論單人房或是雙人房都只有一位學生入住，學生反應良好，「 大部分都住得開心」，透露宿舍最快明年暑假進行裝修，把酒店房改裝成正式的學生宿舍，及後或會出現三人房，其後亦會安排二人房兩人入住。

早前有消息指，都大以10億元買得該酒店，林群聲回應指，坊間估價「雖不中但不遠」，稱用「用自己的資金來源」購買，「我哋儲咗三十幾年覺得呢樣嘢好值得做，所以啟用自己資源」。他又指，酒店提供480個宿位對16,000名面授學生而言杯水車薪，但有助新來港的學生、交換生及海外教職員入住，適應香港；未來如物色到合適位置，不排除「會再買」。