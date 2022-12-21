都大獲政府資助7,390萬 開辦兩個新課程

都大獲資助開辦「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」和「建築管理及測量學（榮譽）理學士」課程。

香港都會大學獲得教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」資助合共7,390萬元開辦兩個新課程，包括「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」及「建築管理及測量學（榮譽）理學士」課程，為相關範疇培育人才。

其中「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程獲得3,330萬港元資助，為本港首創注重混合互動娛樂發展的課程，內容包含互動和計算技術、視覺藝術和音樂等跨學科知識。大學將設立新音樂及混合實境工作室，同時強化現時進行音樂製作的多用途藝術工作室的設備，以支持新音樂和虛擬製作的教學和學習，為相關領域提供更多專業人才，滿足創意藝術界對藝術科技的需求。

因應北部都會區和明日大嶼計劃等大型基建計劃，建造業未來15年將面對人手短缺情況。有見及此，都大早前亦向教育局申請資助，現成功獲批4,060萬港元，以開辦「建築管理及測量學（榮譽）理學士」新課程。

該課程旨在為學生提供全面的學術和專業培訓，符合香港測量師學會工料測量和香港營造師學會制定的標準。大學將招聘具建築專業資格的教研人員，同時改造現有實驗室，並添置先進的專業儀器，提供優質且專業的教學。

兩個課程均會於2024/25學年透過大學聯合招生辦法收生，「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程的學額為60個，而「建築管理及測量學（榮譽）理學士」一年級及高年級課程的學額合共為60個。