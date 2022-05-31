都大首引入嬰兒模擬人 訓練小兒臨床物理治療

部分嬰兒因各種因素須接受物理治理，但嬰兒較脆弱亦不能以言語表達感受，治療期間，靠極富經驗的物理治理師觀察。香港都會大學物理治療學系為讓學生有更好訓練，引入一個會手腳抽筋、皮膚發紫的高智能新生兒模擬人，為全港各大專院校首個。
新生嬰兒特別早產兒，或器官發展未完全成熟，需要物理治療，以助心肺及手腳發展。高智能新生兒模擬人「身形」與初生嬰相似，懂眨眼、小咀郁動哭喊；並可在小兒物理治療中模擬臨床情境，包括病人臨床反應，如嬰兒抽筋時，手腳會郁動，缺氧時面部、手掌和腳掌等皮膚發紫等；接駁呼吸機和連接監測儀器後，更可讓學生監察「嬰兒」的維生指數變化，例如心跳和含氧量，令學生可在接近真實病房的環境下做胸肺物理治療訓練。
此外，學系亦引入老齡化模擬體驗裝置，裝置模擬長者活動能力，如有釘背心模擬背痛和護目鏡模糊視力，令學生更了解長者面對的痛楚和不便，加強培養同理心。而脊髓受損及中風等腦神經受損會影響患者步行，則添新設備機械外骨骼下肢步行訓練系統可協助改善他們的步態，提升活動能力。
都大物理治療學系於2022/23學年新增10個名額至50個，亦提供入學獎學金，予中學文憑試中考獲五科合共22分或上(包括四科主科及一個選修科)的一年級新生，扣減政府指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)後，相等於首年學費全免。往後的學年成績點(GPA)達3.5或以上可繼續獲全額獎學金，3.0至3.5以下則可獲半額。
此學系目前仍待物理治療師管理委員會認證，系主任曾偉男教授表示目標在2024年通過，令首屆及以後畢業生獲得註冊執業資格，現時進展順利。