都大首引入嬰兒模擬人 訓練小兒臨床物理治療

部分嬰兒因各種因素須接受物理治理，但嬰兒較脆弱亦不能以言語表達感受，治療期間，靠極富經驗的物理治理師觀察。香港都會大學物理治療學系為讓學生有更好訓練，引入一個會手腳抽筋、皮膚發紫的高智能新生兒模擬人，為全港各大專院校首個。

新生嬰兒特別早產兒，或器官發展未完全成熟，需要物理治療，以助心肺及手腳發展。高智能新生兒模擬人「身形」與初生嬰相似，懂眨眼、小咀郁動哭喊；並可在小兒物理治療中模擬臨床情境，包括病人臨床反應，如嬰兒抽筋時，手腳會郁動，缺氧時面部、手掌和腳掌等皮膚發紫等；接駁呼吸機和連接監測儀器後，更可讓學生監察「嬰兒」的維生指數變化，例如心跳和含氧量，令學生可在接近真實病房的環境下做胸肺物理治療訓練。