都大：逾七成55歲以上受訪者有認知障礙風險 良好飲食習慣多運動降風險

曾曉苓(左一)和鄺志良(左二)。(潘善怡攝)

香港人口老化，患認知障礙症人口比例增加；都大研究透過「眼底相」分析，高達74.2%接受調查的人有中高風險患認知障礙症。團隊分析指，具較高學歷、有良好生活習慣或持續工作的人士患認知障礙風險較低。

都大人文社會科學院公共及社會政策研究中心與路德會，調查全港1,102名55歲或以上人士，以俗稱 「眼底相」的全自動視網膜影像分析(ARIA)的技術評估眼底血管狀況，推算患上認知障礙症的風險，發現49.7%參與者達認知障礙症中度風險，25.8%屬低風險，而24.5%則有高風險。