都大：逾七成55歲以上受訪者有認知障礙風險 良好飲食習慣多運動降風險

香港人口老化，患認知障礙症人口比例增加；都大研究透過「眼底相」分析，高達74.2%接受調查的人有中高風險患認知障礙症。團隊分析指，具較高學歷、有良好生活習慣或持續工作的人士患認知障礙風險較低。
都大人文社會科學院公共及社會政策研究中心與路德會，調查全港1,102名55歲或以上人士，以俗稱 「眼底相」的全自動視網膜影像分析(ARIA)的技術評估眼底血管狀況，推算患上認知障礙症的風險，發現49.7%參與者達認知障礙症中度風險，25.8%屬低風險，而24.5%則有高風險。
沒工作或退休者患病風險較高
團隊亦透過問卷了解參與者的主觀認知，包括飲食和生活習慣及對病症的認識，再分析該疾病的相關因素。都大社會科學系講師曾曉苓指，有較佳生活習慣的人如多做運動、多食蔬果患認知障礙症的風險較低。研究亦發現，沒有工作或已退休的參與者因活動少而有相對高的患病風險；教育程度較低的人同樣患病風險較高，主因是他們的健康意識較薄弱。都大人文社會科學院院長鄺志良建議，政府應與大學或社企合作做大型調查，及早發現患認知障礙症高風險人士。
註冊營養學家(公共衛生)周陞瑋稱，都市人中度維持MIND Diet(麥得飲食法)，對降低認知障礙症的風險仍有幫助，市民可參考部分飲食習慣的建議(見表)。