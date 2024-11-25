都市固體廢物人均棄置量按年減4.7% 謝展寰：廢物量已過頂峰回收量上升

近年港人環保意識提高，加上政府設置更多回收設施如綠在區區及廚餘機等，令回收數量亦較過往多。環境及生態局長謝展寰稱，本港都市固體廢物棄置量已過頂峰並開始回落，去年廢物棄置量較前年少2.2%，2023年的人均棄置量為每日1.44公斤，按年跌4.7%；回收量亦開始上升，形容是香港環保的里程碑，相信今年回收量會有更好成果。
謝展寰發表網誌指，本港都市固體廢物量由2018年人均每日棄置1.53公斤回落至2023年1.44公斤，比2022年的 1.51公斤下跌4.7%。當中廢塑膠減少了10.5%；整體廚餘減少3.4%，其中家居廚餘更降12.6%；廢紙和金屬分別下跌了3.2%和9.5%不等。回收方面也漸見成效，總回收量由前年約191萬公噸增加至去年接近197萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。謝展寰指，2023年的主要都市固體廢物統計數字，其他數據仍在覆核中，整體統計報告將於下月公布。
謝展寰又稱，明白要推動市民回收，方便的回收設施和收集點是關鍵，當局不斷擴展政府回收網絡的公共回收物收集點，數目已由2022年7月約160個大幅增加至現時逾500個，並將於明年首季增至800個。
優化回收設施服務時間
環保署現已在公共屋邨開設了45間回收便利點(「綠仔店」)，年底會擴展至50間；並已逐步將營運時間延長。目前已有17間「綠仔店」將服務時間由朝9晚7延長至朝8晚9，稍後會有更多「綠仔店」優化服務時間。
另外，環保署亦試行在晚上6時至9時於市區營運「晚間回收流動點」，在鄉郊地區的試行時間則為下午5時至晚上8時(平日)或下午2時半至5時半(周末)，重點擴展服務對象，特別是需要在日間工作的市民。環保署已將廚餘收集點由800個增至約1,450個。