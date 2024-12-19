都市固體廢物棄置量連續2年下跌　回收率連續3年上升

環境保護署今日(19日)公布「香港固體廢物監察報告——2023年的統計數字」，當中提及香港都市固體廢物棄置量連續兩年下跌，去年為397萬公噸，平均每日10,884公噸，較2022年的11,128公噸減少2.2%。 當中廢塑膠減少了10.5%；整體廚餘減少了3.4%，其中家居廚餘更減少了12.6%；廢紙和金屬則分別下跌了3.2%和9.5%。而都市固體廢物人均棄置量為每日1.44公斤，比2022年的每日1.51公斤按年下跌4.7%。在去年棄置的都市固體廢物三大類別中，廚餘佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔20%及19%，均低於2022年。

塑膠購物袋棄置量大幅減少 另外，隨着政府年優化塑膠購物袋收費計劃，去年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較2022年大幅減少約31.5%，而當中單計平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。都市固體廢物回收率連續3年上升，最新由2022年的32%升至去年的33%，總回收量增加超過5.5萬公噸。

都市固體廢物棄置量連續兩年下跌 廢塑膠減少10.5% (資料圖片)

重用建築廢物超過九成 至於建築廢物方面，政府透過建築廢物處置收費計劃，落實 「污者自付」原則以及提供經濟誘因，近年建築廢物的統計數字顯示成效。去年建築廢物整體產生量較2022年每日減少約9%，並重用當中超過九成。被送往堆填區的建築廢物由2022年增加了7%，相信是由於在去年本地公司終止業務以及開展新業務的數目增加。