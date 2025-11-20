都會大學中國現代文學館開幕 展出張愛玲宋淇逾120件珍貴文物

香港都會大學於校園圖書館籌建「中國現代文學館」暨「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」展覽，今日舉行開幕。展覽展出逾120件張愛玲及宋氏夫婦的珍貴手稿、書信及遺物，並開放公眾預約免費參觀及導賞服務。

都大中國現代文學館開幕

開幕典禮由政務司副司長卓永興、張愛玲遺產管理人宋以朗博士及其姊宋元琳女士、都大校長林群聲教授等主禮，逾200位來自學術、文學、出版及文化界的嘉賓出席，包括著名導演許鞍華女士。卓永興致辭時表示，文學館體現都大推動學術與文化交流的理念，並為香港建設中外文化藝術交流中心作出貢獻。