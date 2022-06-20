都會大學今年彈性收生 考慮錄取核心科目未達標考生

香港都會大學今年推出彈性收生安排，個別核心科目不達入學要求的文憑試考生亦有機會入讀。透過聯招報讀都大新學年「指定專業/界別課程資助計劃」課程的考生，如果在中文或英文科只取得第2級成績，其他學科達最低入學要求，以及在其中一科甲科科目考獲5*或以上成績，會獲特別取錄。

有關考生的總成績，必須符合報讀課程的最低錄取分數，亦要將課程放在聯招的A組別，並通過面試要求。 都大副校長關清平表示，今屆文憑試考生在疫情影響下或影響表現，期望可以為偶有失手的考生，提供升學途徑。透過聯招入讀都大的學生，如果在文憑試任何甲類科目取得5*或5**成績，會獲發4萬元獎學金。

冀為偶有失手的考生提供升學途徑

都大學術副校長關清平教授表示，今屆考生在第五波疫情下應考，所面對的壓力很大，或會影響考試表現。唯考試只是人生其中一個階段，期望透過是次彈性收生安排，為偶有失手的考生提供升學途徑，繼續選擇適合自己的發展方向，發揮潛能。

為獎勵入學成績優異和才華出眾的新生，都大早前宣布推出「摘星入學獎學金」。凡經大學聯招辦法入讀都大的學生，如在文憑試中任何甲類科目取得5*或5**的成績，即可獲發港幣四萬元獎學金。大學亦提供多項豐富的聯招入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金高達港幣12萬元。