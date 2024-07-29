都會駅嚴重保安漏洞 管理員未問身份 晚間放陌生漢及鎖匠上單位爆鎖

位於調景嶺的都會駅近日被爆出現嚴重保安漏洞，管理員涉未做任何身份查詢及核實下，晚上准陌生男子及鎖匠到一單位爆鎖並進入單位，事件曝光後引來關注，管理公司更要就事件發出通告。 有網友在facebook群組「將軍澳主場」發文指，「極恐怖！調景嶺都會駅嚴重保安漏洞，晚上10時半無故放開鎖佬及陌生男子上單位爆鎖並進入單位，各位街坊請注意」，帖文附上一則屋苑管理公司致3座一單位戶主的通告，內文指關於該單位大門被鎖匠無故開啟事宜，管理處於7月15日接獲單位戶主要求，要求索取事件報告，於7月18日作出回覆。

陌生年長男為患認知障礙人士 報告指，經管理處翻查相關閉路電視記錄及調查後，發現7月13日晚上約9時45分，有一名年長男士在屋苑2期中轉大堂尾隨其他住戶進入屋苑範圍内。其後約晚上9時54分，第3座大堂當值保安於未有核實身份下，便開啟大堂玻璃門讓該名年長男士進入第3座大堂內，並乘搭升降機前往涉事樓層。當日晚上10時左右，年長男士返回第3座5樓大堂，並向當值保安員表示不能開啟單位大門，要求協助代為電召鎖匠開門。 承辦商被警告 涉事保安員調離屋苑 第3座大堂當值保安員收到要求後，立即協助有關人士致電鎖匠，鎮匠於晚上約10時27分到達，並與該名年長男士自行到上址單位。另當值保安主管助理保安經理透過對講機知悉有鎖匠到訪單位，於是即時前往上址，惟到達單位時，發現鎖匠已開啟單位大門，經確認後，發現該名年長男士並不是該單位住戶，故即時帶該名男士及鎖匠離開單位。而該名年長男士是患有認知障礙症並已聯絡其家人接回他，隨後再向涉事單位住戶作出解釋。 管理處指就事件已發出警告信件予負責都會駅保安服務的承辦商作出警告，及要求該公司跟進事件及解釋保安員未有根據指引核實住戶身份。事件發生後，相關公司已將相關第3座保安員調離屋苑，及對相關負責2期中轉大堂的保安員作出警告，同時訓示所有保安人員必须嚴格執行訪客登記程序和核對身份，以確保住戶生命和財產的安全。