鄉議局倡二元乘車優惠設限額 開放NBA高爾夫球博彩

財政司長陳茂波本月底公布新一份《財政預算案》，不同政黨或團體近日向政府表達意見。新界鄉議局昨提交建議書，內容包括適度調整二元乘車優惠計劃、開放籃球和網球等體育博彩項目，以及恢復勾地表制度等；但不贊成公務員減薪或凍薪。鄉議局主席劉業強認為，公務員減薪恐影響士氣，甚或波及私人市場；對於二元乘車優惠計劃，劉業強認為值得保留。
鄉議局昨提交預算案建議書，合共提出19項建議，包括適度調整二元乘車優惠計劃，如可設定每月使用限額，或提高優惠計劃的乘車金額。劉業強強調二元乘車優惠是好政策，值得保留。劉業強又認為，開源比節流更重要；建議開放體育博彩，相信受歡迎的體育賽事包括NBA、高爾夫球等，可為政府帶來每年約30億元收入。此外，鄉議局又建議興建北都賽車場、推動遊艇經濟等。
此外，鄉議局又建議下調樓宇買賣交易印花稅，降低交易成本；容許發展商分期繳付地價、恢復勾地表制度等，以及豁免首置人士差餉兩年等。
面對財赤，近日有意見要求公務員「開刀」節流，但劉業強認為，公務員減薪或凍薪不但打擊士氣，甚至影響私人市場薪酬。
田北辰：有需要改變二元乘車優惠
民建聯日前亦就預算案提交建議，黨員之一、立法會議員李世榮昨在電台節目指，民建聯要求不應改變二元乘車優惠計劃，尤其不應向60至64歲人士開刀；針對過往有人利用巴士「長車短搭」等濫用情況，建議要求乘客上落車時都要拍卡，根據乘車的站數繳費，相信有助政府降低相關支出。
對於應否設乘車優惠金額上限，李世榮表示，如果真是需要改變，必須不致令長者感到煩惱，當局應公開數據解釋原因。李世榮又指，社會有意見認為公務員應該減薪，民建聯就建議凍薪。他指出本港近年都有通脹，減薪會影響整體公務員士氣，凍薪已經很合理。
實政圓桌立法會議員田北辰指，向陳茂波提出全體公務員、行會成員、立法會議員及區議員今年凍薪，估計一年可以節省80至90億元開支。但他補充說，明年要繼續做公務員薪酬趨勢調查，了解過去一年的市道變化。
另外，田北辰認為有需要改變二元乘車優惠計劃，這項政策實施至今10年，期間交通費幾乎年年加，但優惠維持在二元；又指如能改善「長車短搭」情況，可以解決許多問題。他同時建議盡快立法，賦權司機要求乘客出示樂悠咭，甚至考慮刑事檢控。他又認為，如果要求公共交通營辦商承擔乘車優惠的責任，只會令營辦商繼續申請加價。
另外，香港研究協會日前訪問逾千市民，了解他們對財政預算案的期望。結果顯示，最多市民認為應加大「經濟」政策範疇的開支，佔19%；其次依次為「支援弱勢社群」和「紓困措施」，分別佔18%和17%。此外，77%受訪者贊成公務員凍薪或減薪，42%贊成凍薪，35%贊成減薪。