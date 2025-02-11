鄉議局倡二元乘車優惠設限額 開放NBA高爾夫球博彩

財政司長陳茂波本月底公布新一份《財政預算案》，不同政黨或團體近日向政府表達意見。新界鄉議局昨提交建議書，內容包括適度調整二元乘車優惠計劃、開放籃球和網球等體育博彩項目，以及恢復勾地表制度等；但不贊成公務員減薪或凍薪。鄉議局主席劉業強認為，公務員減薪恐影響士氣，甚或波及私人市場；對於二元乘車優惠計劃，劉業強認為值得保留。

鄉議局昨提交預算案建議書，合共提出19項建議，包括適度調整二元乘車優惠計劃，如可設定每月使用限額，或提高優惠計劃的乘車金額。劉業強強調二元乘車優惠是好政策，值得保留。劉業強又認為，開源比節流更重要；建議開放體育博彩，相信受歡迎的體育賽事包括NBA、高爾夫球等，可為政府帶來每年約30億元收入。此外，鄉議局又建議興建北都賽車場、推動遊艇經濟等。