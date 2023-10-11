鄉議局就職典禮　李家超冀在團結服務社區等三個方面與政府合作

行政長官李家超出席鄉議局就職典禮，他致辭時指鄉議局一直是建設香港的重要力量，去年出席鄉議局的國慶典禮時，提出希望鄉議局繼續發揮三個重要功能，包括擔當政府與新界居民之間的溝通橋樑、培養新界居民的國民身分認同，以及團結鄉郊社群積極配合政府施政。李家超今年再提出三個對鄉議局的期望。
第一，李家超期望鄉議局團結服務社區，新一屆區議會將於明年就任，鄉事委員會主席身兼區議會當然議員，將繼續成為政府與新界居民之間的溝通橋樑，而不少鄉賢亦在地區委員會、地區「關愛隊」等服務，期望他們積極配合政府更有效地策劃和推展地區服務。第二，期望鄉議局積極支持北部都會區發展，李家超表示新界是未來香港發展的重中之重，位於北部都會區的新田科技城、河套港深創科園等的發展，將為香港建設國際創科中心注入重要動能。第三，期望鄉議局弘揚以愛國愛港為核心、與一國兩制方針相適應的主流價值觀，幫助維持社會繁榮穩定。
李家超讚揚鄉議局關心新界居民需要
李家超提及很高興一年以來，看到鄉議局繼續以凝聚鄉親建港力量為己任，堅持支持政府工作，就鄉郊事務以至青年發展、愛國教育等議題，積極建言獻策。他亦讚揚鄉議局一直以來關心新界居民的需要，以早前的颱風及暴雨襲港為例，當時新界有不少地方水浸，鄉議局、鄉事委員會和村代表義不容辭，全力協助並配合政府應對及善後工作，馬不停蹄幫助受影響的村民，對此充分肯定他們的努力。李家超相信鄉議局會一如既往，繼續與政府和衷合作，為新界以至全港市民謀求福祉，在香港由治及興的新征程上，共同開拓更美好的未來。
劉業強倡重建新田七村
鄉議局主席劉業強致辭時表示，鄉議局多年來都是識大體、重大局、敢擔當，積極支持政府依法施政，指他領導下的鄉議局一定繼續秉持愛國愛港愛鄉的優良傳統。展望未來，劉業強指北部都會區及北環綫等大型基建項目為新界帶來前所未有的發展機遇，以新田科技城為例，整體規劃將會有7條鄉村被新興建的高樓包圍，他認為可以此為試點，參考內地舊城改造的模式重建這7條村，村民可以分享發展成果，與科技城產生協同效應。他又指希望當局加強發展口岸經濟帶，例如探討把港鐵路線延伸至沙頭角口岸的可行性，完善北部都會區的交通。
劉業強又提到年底是區議會選舉，亦是完善選制的最後一里路，呼籲市民尤其是新界原居民務必踴躍投票，27位鄉委會主席兼區議會當然議員將履行職責，不會辜負中央的期望。