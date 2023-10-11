鄉議局就職典禮　李家超冀在團結服務社區等三個方面與政府合作

行政長官李家超出席鄉議局就職典禮，他致辭時指鄉議局一直是建設香港的重要力量，去年出席鄉議局的國慶典禮時，提出希望鄉議局繼續發揮三個重要功能，包括擔當政府與新界居民之間的溝通橋樑、培養新界居民的國民身分認同，以及團結鄉郊社群積極配合政府施政。李家超今年再提出三個對鄉議局的期望。

第一，李家超期望鄉議局團結服務社區，新一屆區議會將於明年就任，鄉事委員會主席身兼區議會當然議員，將繼續成為政府與新界居民之間的溝通橋樑，而不少鄉賢亦在地區委員會、地區「關愛隊」等服務，期望他們積極配合政府更有效地策劃和推展地區服務。第二，期望鄉議局積極支持北部都會區發展，李家超表示新界是未來香港發展的重中之重，位於北部都會區的新田科技城、河套港深創科園等的發展，將為香港建設國際創科中心注入重要動能。第三，期望鄉議局弘揚以愛國愛港為核心、與一國兩制方針相適應的主流價值觀，幫助維持社會繁榮穩定。