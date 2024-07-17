鄉郊入屋爆竊案升9% 警用無人機熱感監察助巡邏

暑假是港人的外遊旺季，住所「人去樓空」或成賊人「光顧」目標，有賊人甚至明目張膽在晚飯時間入屋犯案。將軍澳警區在今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按年升9%；單一最大損失，屋主被盜去26萬元現金和財物。警方呼籲巿民提高警覺，提升防爆竊意識，加裝保安系統。警方亦會加強陸空巡邏搜查，包括安排無人機於空中監察。
將軍澳警區今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按升9%；有住戶被偷走現金、擺設以及裝有鑽石首飾的夾萬共值26萬元。將軍澳警區於昨日(16日)在西貢相思灣村作反爆竊演習，警區特遣隊聯同野外巡邏隊、小型無人機隊以及警犬隊模疑發生一宗爆竊案，警員利用具備熱能探測功能的無人機作空中搜索並鎖定及拘捕疑犯。將軍澳警區特遣隊主管文立衡指，利用無人機於空中監察，可提高行動效率；地面人員可因應空中監察後靈活調配人手，截停可疑人物。
賊人先用絲帶作記號
文立衡亦指，假期期間，有大量巿民外遊，料鄉郊爆竊案會上升，賊人會以山坡、叢林作為掩護，依山而建的建築物易成目標。警方調查亦發現，有作案者會利用絲帶，在目標單位附近鮮有人經過的位置作標記，記下目標單位。他又指，賊人甚至於晚飯「繁忙時間」明目張膽入屋爆竊。
文立衡稱，除加強巡邏及定期演習外，警方亦會利用無人機作廣播宣傳。無人機配有中英及印尼語三語廣播，呼籲巿民提防盜竊。他亦提醒清水灣道一帶的居民，若於暑假離港，除通知家中外傭看管外，亦可通知物業管理處或鄰居，發揮鄰舍守望相助的精神。而巿民如遇可疑情況或不尋常聲音，應立即致電999或將軍澳特遣隊24小時熱線62774500報案。
坑口鄉村裝200部閉路電視
此外，將軍澳警區於2014年8月起推行名為「嶺堡行動」的社區計劃，以提高鄉郊居民的防罪意識，設有24小時專線及即時通訊軟件發放防罪資訊，群組成員包括警方代表、村代表及村民、屋苑物管等。坑口鄉村早前獲社會賢達資助8萬元，盼加強村內防盜工作。將軍澳警區署理警民關係主任黃建甄指，警區關注爆竊案趨勢，除提高村民保安意識外，亦須加強防罪能力。警方將協助坑口18條鄉村分析地理形勢及評估罪案情報，並於村內策略性位置加裝200部閉路電視，為坑口鄉郊構建閉路電視「守護網」，預計最快於本年度第四季前完成安裝，當有罪案發生時，警方會向村民索取相關影片。警方強調，閉路電視的安裝工作由各鄉村負責。