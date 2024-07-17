鄉郊入屋爆竊案升9% 警用無人機熱感監察助巡邏

暑假是港人的外遊旺季，住所「人去樓空」或成賊人「光顧」目標，有賊人甚至明目張膽在晚飯時間入屋犯案。將軍澳警區在今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按年升9%；單一最大損失，屋主被盜去26萬元現金和財物。警方呼籲巿民提高警覺，提升防爆竊意識，加裝保安系統。警方亦會加強陸空巡邏搜查，包括安排無人機於空中監察。

將軍澳警區今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按升9%；有住戶被偷走現金、擺設以及裝有鑽石首飾的夾萬共值26萬元。將軍澳警區於昨日(16日)在西貢相思灣村作反爆竊演習，警區特遣隊聯同野外巡邏隊、小型無人機隊以及警犬隊模疑發生一宗爆竊案，警員利用具備熱能探測功能的無人機作空中搜索並鎖定及拘捕疑犯。將軍澳警區特遣隊主管文立衡指，利用無人機於空中監察，可提高行動效率；地面人員可因應空中監察後靈活調配人手，截停可疑人物。