鄒幸彤煽惑六四集會案 律政司終極上訴得直

前支聯會主席鄒幸彤煽惑他人參與六四集會案，早前獲高等法院撤銷定罪，律政司不服提出終極上訴。終審法院一致裁定律政司上訴得直，恢復原審對鄒幸彤的定罪及監禁15個月的判刑，並將刑期上訴發還予原訟庭法官裁定。

警方2021年以防疫和「限聚令」等為由，禁止支聯會在維園舉辦六四集會，時任支聯會副主席鄒幸彤向公眾集會及遊行上訴委員會上訴失敗後，在社交網站發帖和報章撰文，呼籲市民到維園。她在2022年初被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判囚15個月，同年底高等法院裁定控方未能確立警方的禁令是否合法，撤銷其定罪和刑期。