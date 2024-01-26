鄒幸彤煽惑六四集會案 律政司終極上訴得直

前支聯會主席鄒幸彤煽惑他人參與六四集會案，早前獲高等法院撤銷定罪，律政司不服提出終極上訴。終審法院一致裁定律政司上訴得直，恢復原審對鄒幸彤的定罪及監禁15個月的判刑，並將刑期上訴發還予原訟庭法官裁定。
警方2021年以防疫和「限聚令」等為由，禁止支聯會在維園舉辦六四集會，時任支聯會副主席鄒幸彤向公眾集會及遊行上訴委員會上訴失敗後，在社交網站發帖和報章撰文，呼籲市民到維園。她在2022年初被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判囚15個月，同年底高等法院裁定控方未能確立警方的禁令是否合法，撤銷其定罪和刑期。
5法官就能挑戰禁令否分歧
終院昨就案件頒下書面判詞，5名法官一致裁定律政司上訴得直，但就兩條法律問題有分歧。終院首席法官張舉能認為，鄒幸彤不可在刑事法律程序中，以挑戰警方禁令為辯護理由，又稱上訴委員會對集會是否合法有「最終裁定」，否則在刑事程序中重啟禁令有效性問題，將削弱禁令權威；看法獲常任法官林文瀚認同。
至於常任法官李義則指，鄒幸彤並非集會組織者，不能向委員會提出上訴或司法覆核，在面對相關刑事檢控時便可提出間接挑戰及憲法挑戰作辯護，但認為鄒提出的挑戰均不成立，因禁令已在和平集會權利和社會利益等取得公正平衡；意見獲另外兩名法官霍兆剛、紀立信認同。