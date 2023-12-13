鄒幸彤獲法國和德國外交部頒發人權和法治獎　特區政府堅決反對

被控違反《港區國安法》，正還押候審的前支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒發人權和法治獎。特區政府表示強烈不滿和堅決反對。

特區政府發言人表示，鄒幸彤被控一項煽動顛覆國家政權罪，有關案件的司法程序仍在進行，但法國和德國外交部以「人權」和「法治」之名頒發「所謂獎項」予鄒幸彤，顯然與尊重法治精神背道而馳。特區政府強烈敦促該等外國尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立刻停止干預香港事務。

發言人強調香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，深得國際社會認同。香港特區執法部門根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人依法採取執法行動。香港特區律政司按《基本法》第63條主管刑事檢控工作，所有檢控決定均基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出。香港特區司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。