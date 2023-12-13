鄒幸彤獲法國和德國外交部頒發人權和法治獎　特區政府堅決反對

被控違反《港區國安法》，正還押候審的前支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒發人權和法治獎。特區政府表示強烈不滿和堅決反對。
特區政府發言人表示，鄒幸彤被控一項煽動顛覆國家政權罪，有關案件的司法程序仍在進行，但法國和德國外交部以「人權」和「法治」之名頒發「所謂獎項」予鄒幸彤，顯然與尊重法治精神背道而馳。特區政府強烈敦促該等外國尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立刻停止干預香港事務。
發言人強調香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，深得國際社會認同。香港特區執法部門根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人依法採取執法行動。香港特區律政司按《基本法》第63條主管刑事檢控工作，所有檢控決定均基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出。香港特區司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。
發言人又表示，香港居民一直依法享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。《港區國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由。發言人重申香港特區會繼續堅定不移履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。
人權和法治獎有12名得獎者
根據法國及德國外交部公布，人權和法治獎有12名得獎者，其他得獎者分別來自敘利亞、委內瑞拉、中非、伊拉克、黎巴嫩、波蘭、加納、剛果及庫克群島。兩國指得獎者捍衛天賦人權，為不能發聲者發聲，並在最困難的情況下、不惜犧牲自由甚至性命，追求正義、政治參與權利、及公正報道。