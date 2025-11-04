鄧月平自稱港隊風波 教練：用字不精準屬「美麗誤會」

藝人鄧月平早前在社交平台發文，指自己「成為香港跆拳道港隊」，並代表香港出戰一項亞洲賽贏得銅牌，惟「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。鄧月平教練、「中國香港傳統跆拳道總會」（總會）創會主席李安東今早（4日）在電台受訪時回應事件，承認鄧的發文用字或有不精準，形容事件屬「美麗的誤會」。

李解釋跆拳道可細分兩個派系，一派是鄧月平所參與的「傳統跆拳道」（ITF），另一派則為「中國香港跆拳道協會」參與的「世界跆拳道聯盟」(WT/WTF)。他指鄧月平所參與的是傳統跆拳道（ITF），在比賽中不會穿護甲，更接近真實搏擊，而WTF則相反，他又指ITF的方式更適合某些選手，「鄧月平好細粒，ITF反而仲合適」。

指鄧月平似被網上欺凌

李安東強調，該會與「中國香港跆拳道協會」都可參加各自派別的比賽，亦有資格代表香港出賽，不過「中國香港跆拳道協會」就有政府資源，總會則多由運動員自費參賽，或有贊助商支持；又指其參賽目的是要推廣跆拳運動，而非為高舉某人，總會與「中國香港跆拳道協會」亦一直保持友好關係。

對於今次風波，李安東同意鄧在社交媒體上的帖文用字或有不精準地方，是美麗的誤會，又指鄧月平似被網上欺凌。他在事前並不知道鄧月平會發文，若知情可能會要求對方修改字眼，用「代表香港出賽」，而不是用「港隊」等字眼，避免產生誤會；事後他也有聯絡鄧月平經理人，但對方似乎未有跟進。李安東又讚賞鄧月平比賽的努力及表現，不過指對方仍需累積經驗。