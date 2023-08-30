鄧桂思案兩公院醫生獲撤控 據悉已恢復職務 病人組織盼死因研訊助檢討醫療系統

女病人鄧桂思2017年在聯合醫院覆診時，疑因主診醫生「開漏藥」，最終導致急性肝衰竭死亡。兩名涉案醫生今年初被落案起訴誤殺罪，昨再開庭時律政司申請撤回控罪獲批，據了解他們已恢復臨床職務。有立法會議員支持撤控，相信可使現職醫護人員重拾信心，有關注病人權益組織就認為必須召開死因聆訊，趁機檢討醫療系統運作和查找不足。

兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍，2017年是慢性腎病病人鄧桂思的主診醫生，其間懷疑未有察覺鄧是乙型肝炎帶菌者，涉嫌「開漏」抗病毒藥引發她急性肝衰竭，最終兩度換肝後離世。香港醫務委員會前年裁定兩人專業失當，分別判除牌5個月和3個月，另分別獲36個月和18個月緩刑。

兩人今年1月被警方以涉嫌誤殺拘捕，案件上月提堂並押後至昨日再訊。控方昨在庭上表示，在完成調查和索取法律意見後，申請撤銷控罪獲批。律政司回覆本報查詢稱，根據《檢控守則》，檢控人員有責任持續覆核已展開的檢控工作，在詳細審視本案現有證據和相關法律後，決定中止本案檢控。律政司又稱，主管刑事檢察工作不受任何干涉，加上案件將可能於死因庭展開研訊，律政司不宜亦不會對案件和撤控決定作任何進一步評論。