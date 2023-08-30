鄧桂思案兩公院醫生獲撤控 據悉已恢復職務 病人組織盼死因研訊助檢討醫療系統

女病人鄧桂思2017年在聯合醫院覆診時，疑因主診醫生「開漏藥」，最終導致急性肝衰竭死亡。兩名涉案醫生今年初被落案起訴誤殺罪，昨再開庭時律政司申請撤回控罪獲批，據了解他們已恢復臨床職務。有立法會議員支持撤控，相信可使現職醫護人員重拾信心，有關注病人權益組織就認為必須召開死因聆訊，趁機檢討醫療系統運作和查找不足。
兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍，2017年是慢性腎病病人鄧桂思的主診醫生，其間懷疑未有察覺鄧是乙型肝炎帶菌者，涉嫌「開漏」抗病毒藥引發她急性肝衰竭，最終兩度換肝後離世。香港醫務委員會前年裁定兩人專業失當，分別判除牌5個月和3個月，另分別獲36個月和18個月緩刑。
兩人今年1月被警方以涉嫌誤殺拘捕，案件上月提堂並押後至昨日再訊。控方昨在庭上表示，在完成調查和索取法律意見後，申請撤銷控罪獲批。律政司回覆本報查詢稱，根據《檢控守則》，檢控人員有責任持續覆核已展開的檢控工作，在詳細審視本案現有證據和相關法律後，決定中止本案檢控。律政司又稱，主管刑事檢察工作不受任何干涉，加上案件將可能於死因庭展開研訊，律政司不宜亦不會對案件和撤控決定作任何進一步評論。
據悉聯院總監形容「鬆一口氣」
獲撤控的兩名醫生散庭時，未有回應對撤控的意見和會否繼續執業等，並獲醫管局機構傳訊部代表陪同離開。聯合醫院發言人隨後回應稱得悉法庭決定，並再次就事件向病人家屬致衷心慰問，將繼續提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括改善醫生處方藥物的流程及加強警示。據了解，聯合醫院行政總監、九龍東醫院聯網總監楊諦岡向聯網員工發電郵指，會恢復兩人原有職務和臨床工作，又形容兩人獲撤控對所有員工而言是「鬆一口氣」，院方會與兩人並肩前行，面對之後的死因庭聆訊。
林哲玄：非每次刑事調查均「起弶」
多次到庭旁聽的立法會醫療衛生界議員林哲玄向本報稱，同業過去一直擔心是否即使有心機工作，當出現不好的後果就會構成刑事責任，「由始至終，公院同事或醫生又好，都覺得檢控係想像中之外的事。」他續說，若出現醫療失誤便屬於專業失當，至於涉及刑事成分甚至誤殺等嚴重指控，他認為必須達到「罔顧病人死活」的程度，「例如佢要求見醫生，但醫生仲話『聽朝先算啦』」。
林哲玄續說，經過漫長的法律程序，昨終於可還大家一個信心，「一直信念都冇錯，即係要對病人負責任、所作行為都係病人福祉優先，錯咗就係專業上行為。」他重申，不是一概而論不同意刑事調查，「唔一定展開聆訊就會『起弶』，有懷疑就調查好合理，如果查完未達刑事標準就撤控都好合理。」
香港病人政策連線主席林志釉接受本報查詢時認為，死因研訊一定要召開，冀藉此機會全面審視本港醫療系統，讓公眾知道除兩名醫生有直接或間接的關係外，還有否其他人事、制度上的問題，間接導致今次醫療事故，包括因太多病人壓縮診症時間，繼而因沒有足夠時間閱讀「排板」和資料，疏忽作出決定。不過，他不覺得醫護會因為兩人獲撤控而放心，認為只要進入法律程序便要承受無比壓力，又不排除公立醫院離職潮與案件和醫療系統有關，「轉私家醫院每日可能睇20個症，唔使50個咁多。」