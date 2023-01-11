鄧桂思案兩醫生被控誤殺　病人組織憂公院醫生擬離職

患有腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，約6年前在聯合醫院覆診時，疑因兩名主診醫生「開漏藥」，導致需要兩度換肝，惜最終亦告不治。警方今日(11日)表示，已落案控告兩名男子誤殺，據報是涉案醫生林治崑及陳小劍。
香港病人政策連線主席林志釉形容，今次變成刑事程序兼控告誤殺較罕見，又稱每日需要看很多症的公立醫院醫生，或要求花更多時間看每一個病人，甚至轉投私人市場，坦言病人利益屆時或被放到第二位。
林：相信律政司已充分考慮意見
林志釉接受本報查詢稱，對上一次醫療事故變成刑事檢控，要數到DR美容誤殺案，但他形容兩者性質不一樣，今次是公立醫院在診症上有錯誤。他指，今次兩名醫生被控誤殺較罕見，有機會警方掌握到一些尚未披露的案情或細節，可能要待日後法律程序才能曝光，但相信政府作出這般嚴重的指控前，必然已充分考慮法律和專家意見。
料公營醫院醫生考慮轉私人執業
公立醫院醫生每日需診治數十名病人，林志釉承認醫生因工作量大而「睇漏」固然有錯，但當疏忽會變成刑事案件，公院醫生便會考慮如何繼續在此崗位工作。
林志釉續稱，有人形容「揸巴士車親人都要面對刑責，所以咪小心揸車」，但公院醫生可選擇投身私營市場，或每日「睇少啲症」、要求每名病人最少診治20至30分鐘等，「呢個係好自然反應」，屆時輪候隊伍必定延長、輪候人數和時間就如「滾雪球」般一直滾下去。
死因庭或無限期押後研訊
適逢醫務委員會今日召開例會，林志釉會後從兩名公院醫生委員得知，公院醫生之間現時均議論紛紛、感好大反應。他又稱，據了解業界未來數日都會討論事件，「業界點樣回應就拭目以待」，惟直言無論結果如何，都不會影響刑事檢控。
死因庭原定排期下月展開研訊，本身是律師的林志釉認為，律政司在死因研訊上亦有角色，但死因研訊如最終裁定鄧死於不幸，刑事法庭卻判決為誤殺，便會得出一個奇怪的結果。因此，他估計開庭前如已有刑事檢控，死因庭或無限期押後死因研訊。