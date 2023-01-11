鄧桂思案兩醫生被控誤殺　病人組織憂公院醫生擬離職

患有腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，約6年前在聯合醫院覆診時，疑因兩名主診醫生「開漏藥」，導致需要兩度換肝，惜最終亦告不治。警方今日(11日)表示，已落案控告兩名男子誤殺，據報是涉案醫生林治崑及陳小劍。

香港病人政策連線主席林志釉形容，今次變成刑事程序兼控告誤殺較罕見，又稱每日需要看很多症的公立醫院醫生，或要求花更多時間看每一個病人，甚至轉投私人市場，坦言病人利益屆時或被放到第二位。

林：相信律政司已充分考慮意見

林志釉接受本報查詢稱，對上一次醫療事故變成刑事檢控，要數到DR美容誤殺案，但他形容兩者性質不一樣，今次是公立醫院在診症上有錯誤。他指，今次兩名醫生被控誤殺較罕見，有機會警方掌握到一些尚未披露的案情或細節，可能要待日後法律程序才能曝光，但相信政府作出這般嚴重的指控前，必然已充分考慮法律和專家意見。

