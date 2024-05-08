鄧桂思被裁定死於不幸 死因庭倡資助乙肝帶菌者定期檢查

患腎病和帶乙型肝炎病毒的女病人鄧桂思，2017年在聯合醫院覆診獲處方高劑量類固醇，但無同時處方抗病毒藥。鄧後來患急性肝病，在兩度換肝後死亡。死因庭5人陪審團昨退庭商議7小時後，以4比1大比數裁定鄧桂思「死於不幸」。聯合醫院表示，得悉及尊重死因庭的裁決，會詳細研究裁決及跟進所提出的建議，並再次向病人家屬致以衷心慰問，及會為家屬提供所需協助。 陪審團向醫管局提出5項建議，包括處方高劑量類固醇即使少於7日，仍須將病人列為高風險群組，處方抗病毒藥物；乙型肝炎患者即使無病徵，亦可考慮資助病人到私家診所做定期檢查；教育乙型肝炎患者注意事項和病徵；醫生排板紀錄要清晰，讓其他醫生能理解清楚；化驗室取消測試要交代原因。

鄧桂思的長女胡尚佑曾主動提出捐肝，死因裁判官周慧珠在庭上讚揚她堅強、勇敢、無私、有愛心，相信鄧桂思會感到感恩、安慰及驕傲，只是無機會親口對她說。周慧珠又指時間不會沖淡一切，相信她對媽媽的愛，不會因為媽媽不在而隨著時間減少。 周慧珠引導陪審團，指他們可以就今次事件提出建議，例如醫管局在事件後實施一系列措施及指引，包括要為乙型肝炎患者處方抗病毒藥等。陪審團可檢視措施是否足夠，而決定是否要提出建議。 周慧珠作引導時，引述專家證人說無論服用高劑量類固醇的時間長短，都會增加慢性乙型肝炎病人發作的風險。因此陪審團可考慮應否建議醫管局，將所有服用高劑量類固醇的乙型肝炎病人列入高風險群組；應否有醫生一直監察病人的指數；如果發生醫療事故，醫院是否要主動向家屬解釋原因，而非要由家屬作出查詢等。