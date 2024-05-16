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2024-05-16 21:12:09

鄧炳強出訪廣州深圳 商討大灣區應急救援合作 交流打擊罪案經驗

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鄧炳強(左)拜會深圳市副市長、公安局局長趙勇(右)。

鄧炳強(左)拜會深圳市副市長、公安局局長趙勇(右)。

保安局長鄧炳強今日(16日)到廣州和深圳，拜訪廣東省應急管理廳、廣東省公安廳和深圳市公安局。就《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》方面，他期待將來制定全新的《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，提升跨境救援效能。同此，他又向相關官員介紹了《基本法》23條的相關情況。

鄧炳強在廣州拜訪廣東省應急管理廳廳長王再華，感謝他就推進《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》給予特區的支持和指導。鄧炳強說相關工作取得重要成果，期望不久將來三方在香港簽署協議，並制定全新的《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，整合大灣區城市的應急救援資源，提升跨境救援效能。

鄧炳強(左)拜會深圳市副市長、公安局局長趙勇(右)。 鄧炳強和保安局常任秘書長李百全（右一）到訪南山公安分局深圳灣服務中心。 鄧炳強和廣東省應急管理廳廳長王再華(左二)會面。 鄧炳強與廣東省副省長、公安廳廳長劉國周(後右)會面。

鄧炳強亦拜訪廣東省副省長、公安廳廳長劉國周，介紹特區在相關範疇的最新情況，包括早前順利完成就《基本法》第23條本地立法，完善了維護國家安全的法律制度和執行機制。雙方就不同範疇探討深化合作，包括打擊跨境犯罪和非法入境，以及應急管理、人才流通和培訓交流等，以提升兩地協同發展和執法能力。

 

另外，鄧炳強在深圳首次拜訪深圳市副市長、公安局局長趙勇，感謝公安局一直支持保安局和轄下紀律部隊的工作。雙方就加強警務協作、跨境人員流動和打撃罪案，尤其是騙案等多個領域交流，期望共同推展重點工作。鄧炳強其後考察南山公安分局深圳灣服務中心，了解該中心透過提供一站式服務便利市民。
 

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