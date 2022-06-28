鄧炳強指假新聞危害國家安全必須規管　定義亦需釐清

港府正研究立法規管「假新聞」，保安局局長鄧炳強接受《星島》訪問時指，假新聞隨時危害國家安全，必須規管，但究竟是立法抑或制定行政措施則尚未有定案。而假新聞定義亦必須釐清，但相信假新聞訊息意圖，主要是危害他人和社會，故此專業新聞工作者不用擔心誤墮法網，也不會影響新聞自由。

鄧炳強指，2019年本港湧現大量假新聞，例如有報章說海面很多浮屍，「梗係畀警察殺」，其目的是誤導市民，「覺得警隊殺人放火」，令市民憎恨政府和執法部門，行徑是危害國家安全，因此需要作出規管，至於規管方式以立法或以行政措施方式進行，目前作在研究。。

放寬查冊需先確認記者身份

鄧炳強透露，當局亦需要研究假新聞和假消息定義，但相信最簡單界綫是，有否意圖發布自己也不相信是真、不理會真假或明知是假的訊息，而該意圖是危害他人和社會對於有意見指，如果立法規管或會危害新聞自由，鄧炳強認為，這些說法是分化社會，很多國家也有類似法例，當局會保障新聞自由，但亦要防範有人以媒體名義濫用新聞自由，以假新聞危害香港和國家安全。

至於如果立法，會否放寬傳媒查冊權利，以減少報道出錯機會。鄧炳強指出，收緊查冊是因為被人濫用，例如「起底」，因此需要就保障個人私隱作出平衡。而由於目前記者沒有定義，建議新聞界成立具公信力團體，確認那些人是專業新聞從業員，並擬定基本道德標準，相信當局會為他們的工作提供便利。