鄧炳強接受年輕人訪問被問MBTI 自稱是「I人」｜Ray Online

年輕人之間流行MBTI，即係16型人格測驗。保安局局長鄧炳強接受保安局實習生訪問，問到佢嘅MBTI，佢似乎冇做過測試，引述好多人覺得佢係「E人」(外向)，佢就覺得自己係「I人」(內向)。

暑假開始，陸續有青年去保安局做實習。秘書話班實習生約鄧炳強開會，話有個任務聽日「Deadline」，原來係突擊訪問。問到鄧炳強嘅MBTI，佢話覺得自己係內向，因為佢最鍾意自己一個，坐喺屋企睇書同做運動，不過感嘆好耐冇做呢啲活動啦。同學仔問到鄧炳強鍾意做處長定局長多啲，鄧炳強就回應鍾意做一個做過處長嘅局長，片中特效寫住同學好無奈，鄧炳強就好滿意自己嘅答案。