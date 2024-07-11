鄧炳強接受年輕人訪問被問MBTI　自稱是「I人」｜Ray Online

年輕人之間流行MBTI，即係16型人格測驗。保安局局長鄧炳強接受保安局實習生訪問，問到佢嘅MBTI，佢似乎冇做過測試，引述好多人覺得佢係「E人」(外向)，佢就覺得自己係「I人」(內向)。
暑假開始，陸續有青年去保安局做實習。秘書話班實習生約鄧炳強開會，話有個任務聽日「Deadline」，原來係突擊訪問。問到鄧炳強嘅MBTI，佢話覺得自己係內向，因為佢最鍾意自己一個，坐喺屋企睇書同做運動，不過感嘆好耐冇做呢啲活動啦。同學仔問到鄧炳強鍾意做處長定局長多啲，鄧炳強就回應鍾意做一個做過處長嘅局長，片中特效寫住同學好無奈，鄧炳強就好滿意自己嘅答案。
鄧炳強屋企今年迎嚟新成員，就係狗仔「Lulu」，被問到會話自己係貓奴定狗奴？鄧炳強話自己鍾意狗仔，但又未去到「奴」咁嚴重。至於局長鍾意「警隊藍」定「中國紅」多啲，佢話香港係五光十色，佢鍾意「警隊藍」，又鍾意「中國紅」，亦鍾意「國安紫」。
23條諮詢時經歷最辛苦時刻
今年通過基本法23條立法，鄧炳強話啱啱開始諮詢嗰陣，係擔任局長2年以嚟最辛苦嘅時刻，因為嗰陣有日唔夠休息，把聲沙晒、隻眼發炎、隻手肩周炎，再加上痛風發作，不過通過23條立法亦係佢最有成功感嘅事。