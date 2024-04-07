鄧炳強話玩IG係放鬆　最鍾意去茶餐廳食兩樣嘢｜Ray Online

鄧炳強(左二)提到最鍾意去茶餐廳食蛋撻同餐蛋麵，李明逵就話自己由細食餃子食到大；左一為蕭澤頤。(林俊源攝)

警務處港島總區今日舉行「港島總區國安傳承分享日」，邀請到三任處長對談國安。除咗講國安之外，現任保安局局長鄧炳強就提到每日雖然都好忙，但經營自己嘅Instagram(IG)對佢嚟講係放鬆，因為唔係放啲好嚴肅嘅內容，仲可以慢慢向追蹤者介紹愛國同國安嘅意識。佢仲提到自己唔係一個KOL(網紅)，只係鍾意用社交媒體溝通嘅官員，背後仲有一班後生嘅團隊幫佢管理。

已經73歲、2007年退休嘅警務處前處長李明逵，就即場為退休人士提供「退休貼士」，佢話依家每日都只係抱住「3個放」嘅心態過日子，第一個係放下心境，唔好再記住以往光輝嘅日子，無論好與壞都要放下，第二係要放鬆生活，唔好咁緊張同斤斤計較，最後就係要「放平」，應該平等態度看待自己同其他人，退休人士並唔會低人一等、退休唔代表對社會冇貢獻，舉例話自己依家都有擔任香港公共行政學院院長。

另外，佢哋同埋現任「一哥」蕭澤頤都有被問到最鍾意食乜，李明逵話因為媽媽係山東人，自細已經開始食麵同餃子大，屋企人亦都有傳授包餃子技巧畀幾兄弟姊妹，所以一家人70幾歲都依然會包餃子同食炸醬麵。鄧炳強就提到鍾意去茶餐廳食蛋撻及餐蛋麵，蕭澤頤就相反鍾意偷得浮生半日閒嘅感覺，去茶樓嘆返一盅幾件都已經好好。

三任處長一齊唱《獅子山下》

退咗休嘅李明逵依家都會早睡早起，有時仲會偷啲時間瞓晏覺，鄧炳強就希望日後退休都可以學佢咁有規律地瞓覺，因為依家每晚都要一、兩點先瞓，承認係一個唔好嘅生活習慣。蕭澤頤亦都係凌晨一點左右先瞓，佢仲話有時星期日想瞓晏啲，但最終7點都會自然醒。今日活動有超過100名嚟自4個警區嘅少年警訊會員，同埋耆樂警訊會員參與。三任「一哥」最後仲同在場會員一齊高唱一曲《獅子山下》，祝願香港同國家未來會更好。