鄧炳強談吸引少數族裔投考紀律部隊　稱警隊海關消防等部門已有計劃招募

鄧炳強書面回覆表示，據政府統計處於2021年進行的人口普查結果，有關少數族裔人士（指非華裔人士）的失業率為7.3%，失業人數約為1.16萬人，數字不包括外籍家庭傭工。他又詳細列出，各個紀律部隊招募計劃的相關資訊。

有機構研究指，少數族裔人士於疫情期間，錄得接近五成失業率，較本港同期整體失業率為高，立法會議員張欣宇就問題向保安局查詢，如何吸引少數族裔人士投考紀律部隊的空缺。保安局局長鄧炳強書面回覆指，警隊、海關、消防等部門已有計劃招募。

懲教署設「全懲與你」計劃

懲教署在2019成立了少數族裔關係組，推動「全懲與你」計劃，該計劃共招募了24名少數族裔人士，當中有兩名為懲教主任；去年開支為214萬元。

警務處設「寶石計劃」等項目

警務處方面，少數族裔較多的油尖旺警區，在2013年起推出「寶石計劃」，共有39人循此途徑加入各紀律部隊，當中有23人加入警隊；亦有「警察社區聯絡助理計劃」，該計劃去年開支為63萬元。

此外，2017年起警務處推出「跨紀律部隊少數族裔青少年訓練計劃」，已舉辦了6屆訓練營，當中包括入職講座，共有超過420名少數族裔青年參與。