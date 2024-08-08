鄧炳強譴責對江旻憓人身攻擊　批評攻擊者是小人和「腦殘」｜Ray Online

鄧炳強今日出席懲教署立德學院畢業典禮之後回應事件，佢話香港運動員喺奧運奪得歷史佳績，社會都好興奮。而江旻憓好支持政府，覺得佢喺論文中譴責暴力嘅做法值得鼓勵。不過，鄧炳強批評有啲小人最怕睇到香港市民團結、支持政府，所以攻擊江旻憓。鄧炳強引述嗰批人曾經話支持政府嘅都係「腦殘」，佢就覺得唔想香港好嘅人先係「腦殘」。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓，因為研究2014年佔中行動嘅碩士論文流出，被大批網民批評政治立場。保安局局長鄧炳強為江旻憓「護航」，譴責對江旻憓作人身攻擊嘅人，批評嗰啲人係小人同埋「腦殘」。

批評小人有破壞、冇建設

鄧炳強話愛國愛港、支持政府、譴責暴力係天經地義，係每個人應該做嘅嘢，但有啲小人有破壞、冇建設，唔想香港好，仲企圖用恐嚇方式，令人唔敢表達愛國愛港、支持政府同譴責暴力嘅言論。鄧炳強繼續批評當香港經濟好，班人就形容只係「虛火」，當經濟有挑戰，就話香港「玩完」，嘗試阻礙香港振興經濟。

國家安全展覽廳噚日開放，對於有人批評係「洗腦」。鄧炳強形容愛國愛港同譴責暴力，就好似孝敬父母同埋守法，都係基本嘅人類標準同道德，反問「你唔會話我叫你孝敬父母就係洗腦啊？」佢覺得所有有良知嘅人同埋傳媒，都應該出嚟譴責呢啲「腦殘」。