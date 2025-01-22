鄧炳強：公務員對國安需有主動責任 首季推指引協助

鄧炳強 (中通社資料圖片)

保安局局長鄧炳強接受港台節目《盤點政策》訪問表示，以往公務員有「政治中立」的錯誤觀念，即是不談政治、不幫政府或外面，像機器一樣麻木就無事，但《維護國家安全條例》訂明公職人員有維護國家安全責任，要主動協助維護國家安全的工作，因此公務員對國家安全有積極主動責任。 用淺白例子清楚解釋 鄧炳強表示，部分公務員對此不理解，所以今年第一季會推出指引，用淺白而非法律詞匯或例子，清楚解釋20個國家安全範疇與自身工作範疇的關係，以協助公務員在工作上更好拿捏，例如考慮採購器材配件或零部件時，會否因制裁而無法供應。

做好安全才能拼經濟 鄧炳強強調安全很重要，做好才能拼經濟、謀發展。以往市民忽略國家安全，認為平安來得很容易，但2019年社會動盪後，知道安全得來不易，因此在社區推廣和強化國安觀念，例如設立國安展覽館、舉辦活動、講座及推出繪本漫畫等。

大灣區應急救援行動方案 若需要額外救援資源可即時到位 另外，鄧炳強表示澳門在2018年曾受颱風天鴿影響，造成多人傷亡，颱風山竹亦令香港有樹木倒塌，要幾個星期處理，一個城市未必有能力即時應付，加上有港珠澳大橋，因此有大灣區應急救援行動方案的想法。區內任何一個城市發生天災人禍，若需要額外救援資源可即時到位，例如消防設備、拯救設備、鋸開和移走樹木設備等。以往沒有特定的機制，車輛需要取得牌照才能來港，車上的工具、救援人員亦需要認證，透機制可預先為器材、人和物品認證，以及預先清關。他形容當有事發生，只要打個電話，救援人員就馬上來到。

鄧炳強表示，整個計劃最花時間和複雜之處是確保大家統一做事基準和溝通暢順，事先要理順工作守則和法例基準，但救援在國際的標準類近，可能只是微調。本港自回歸前，已經與內地執法和應急部門合作，因此雙方有一定程度理解，加上有行動配合，形容非常暢順。他又說每年有一至兩次大規模演練，小規模演練則頻密舉行。 另外，他說每逢大時大節都有根據過往和近期數據估算過關人流，大體上能應付，當局亦採取很多措施，包括取消人員休假、所有櫃位開放，甚至將傳統櫃位改為e-道，讓通關過程更快。