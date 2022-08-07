鄧炳強︰從小培育年輕人愛國情懷是社會共同責任

香港善德基金會主辦、警務處協辦的「小精英慶回歸大滙演」今日（8月7日）舉行，保安局長鄧炳強致辭時表示，自小開始培育年輕人有正向思維和愛國情懷，是社會各界需要承擔的共同責任。本屆政府非常重視青少年的工作，尤其是向他們灌輸正確的價值觀和守法意識，教導他們明辨事非，學懂理性分析不同的事情。他希望未來與善德基金會和各界，繼續攜手努力，以生動有趣的方式，教育下一代正確的守法意識，並且發掘他們的才能，讓他們成為真正充滿香港情懷的愛國者。

部分幼稚園將《小精英》系列圖書納入校本國安教育課程

善德基金會主席董吳玲玲指，為了加強幼稚園學生的守法意識和培養國民身分的認同，善德基金會去年贊助由葵青警區設計的《小精英•節日情》圖書，透過不同傳統節日，讓小朋友從小認識傳統習俗和中國文化，培養愛國情懷，圖書推出後大受歡迎，全港半數幼稚園高班學生約 25,000 人均有使用，部分幼稚園更將《小精英》系列教材，納入校本國安教育課程內。續集《小精英•大灣情》也即將面世，透過有趣的桌上遊戲，讓小朋友盡早認識大灣區，建立正確價值觀和國民身份認同， 並為自己身為中華人民共和國一份子而感到自豪。

董吳玲玲補充指，年初第五波疫情來勢洶洶，社會充滿負能量，基金會則策劃舉辦童心抗疫繪畫比賽，讓市民在居安抗疫期間，透過親子畫作，舒緩壓力，發放正能量。比賽收到超過 32,000份參賽作品，成為疫情下的一道彩虹。

基金會指，「小精英慶回歸大滙演」目的是透過培訓學生以「小精英」主題曲為基礎作舞蹈及唱歌表演，邀請「小精英」同賀香港回歸25周年，向年輕一代灌輸守法意識及正向價值觀，培養他們成為盡責守法、品格端正的「小精英」，以及培養他們對國民身份的認同。今日的大滙演有11間學校及舞蹈學校參與演出，約280名小朋友們以英勇、紀律、相親相敬等主題載歌載舞，連同家長等共約1,200人出席。保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤及助理處長麥展豪任主禮嘉賓。