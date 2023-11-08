鄧炳強：23條立法將參考內地及外國法例　包括延長涉案人士扣留時間及限制活動範圍

政府將於明年內就《基本法》第23條立法，保安局局長鄧炳強接受報章專訪時表示，政府未來會檢視2019年發生的反修例事件，以及過往世界各地發生的國家安全風險事件，決定如何立法應對將來的風險。港府會參考內地及外國法例，包括英國的《國家安全法案》，包括可延長涉案人士扣留時間、向涉案人士施加條款，例如限制他們的活動範圍等。鄧炳強認為外國法律具一定的參考價值，但強調需因應本地情況立法，未必「照抄」外國法律。

鄧炳強：每個文明地方都有國安法例

鄧炳強指外部勢力會用盡辦法抹黑，恐嚇市民指23條「好辣」，甚至為條例起很多「花名」。他希望市民知道，英國的國安法例「好辣」，美國亦設有20多條國安法例，指每一個文明地方都有國安法例，所以香港立法不是一件特別事。他以當年興建西九龍高鐵站為例，當時有人指控高鐵是「隨意門」，會推香港人上高鐵到內地，但事實上沒有發生所指控的事件。

對於2003年港府因應引發大規模遊行撤回23條立法，鄧炳強說現時的情況不一樣，如果當時向市民說香港會有「暴動」，在街上到處投擲汽油彈，沒有人會相信，但事實上2019年真的發生了，相信市民現在能看清立法的必要性。被問到23條是否最後一塊拼圖，未來會否設立其他法例，鄧炳強表示國家安全風險一直改變，一定要以不同的新思維面對不同情況，港府必須與時並進。